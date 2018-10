El gobierno propone une congelación general de las tasas e impuestos Jon Txasko junto a Ion Collar, en la presentación de las ordenanzas fiscales de 2019. / ARIZMENDI Además, se plantea una subida de un 1% en cuatro ámbitos con objeto de dar respuesta al déficit que algunos presentan MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:59

El Ayuntamiento de Errenteria presentó ayer las ordenanzas fiscales para el año 2019 -que serán sometidas a votación en el pleno de este mes- de la mano del concejal de Hacienda, Jon Txasko y el teniente de alcalde, Ion Collar.

Como explicó Txasko, en la propuesta de las presentes ordenanzas, «se mantendrán las medidas fiscales para impulsar la economía y las bonificaciones y exenciones implantadas en los últimos años, con el objeto de contribuir a la recuperación económica». Adicionalmente, quiso recalcar que «el esfuerzo de contención va a ser posible gracias a la buena gestión del día a día, lo que nos permitirá seguir manteniendo una buena cantidad de inversiones y el nivel de calidad de los servicios».

De este modo, se propone una congelación general de tasas e impuestos con algunas excepciones. Por lo tanto, el Impuesto de Actividades Económicas, las Plusvalías, las tasas de licencias de actividades, las licencias y servicios urbanísticos, las tasas del cementerio, la OTA, la retirada de vehículos, las tasas de vados, vallas y otras ocupaciones y las tasas de terrazas entre otras, así como los servicios de los polideportivos y Errenteria Musikal mantendrán sus tasas.

Txasko, aprovechó también para explicar que «las modificaciones vienen siempre determinadas por el IPC, aunque la solvencia financiera del Ayuntamiento nos permite seguir ajustando la presión fiscal». Por ello, y aunque el IPC de agosto sea del 2,2%, se ha planteado una subida del 1% -muy por debajo del incremento- en cuatro ámbitos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa por el servicio de suministro de agua y alcantarillado y Tasa por el servicio de recogida y eliminación de residuos -estos dos últimos con un déficit del 10,8% y del 46,5%, respectivamente-. Otra de las medidas que repite en la propuesta es la reducción de tarifas relativa a la expedición de licencias de actividad.

Nuevas propuestas

Dentro de la propuesta de modificación, se ha querido mejorar también el acceso al servicio de ayuda domiciliaria, por lo que el precio máximo de la hora del servicio se verá reducido de 18,87 a 14 euros. También se ha planteado una reinterpretación de las Normas Urbanísticas del Plan General referente a las obras menores, para que ciertas obras que no afectan a la distribución interior de viviendas no sean consideradas obras menores, y por lo tanto, no esten sujetas a algunas licencias y tasas.

Por su parte, también se incorporará una tasa correspondiente a la obtención de la licencia para pisos turísticos -que cuenta con un espectro pequeño-.

Medidas medioambientales

Por otro lado, Ion Collar explicó las bonificaciones en pro de una politica medioambiental activa. Por ello, anunció que las bonificaciones por matricular un vehículo de motor eléctrico o híbrido gozarán de una bonificación del 75% en el impuesto, durante cuatro y dos ejercicios desde su matriculación, respectivamente.

Se mantendrán también las bonificaciones en la tarifa por la participación en la recogida de residuos -gracias a que se está rondando el 60% en reciclaje-. Por ello, se bonificará con un 30% a las viviendas que participen en el compostaje doméstico y comunitario, un 25% con el uso del contenedor marrón y un 20% a los comercios que participen en los programas.

Adicionalmente, permanecerán las bonificaciones del Impuesto de Actividades Económicas a las cooperativas, por creación de empleo, por producción de energía solar, o por un plan de transporte para sus trabajadores.

Se seguirá aplicando un tipo reducido en el Impuesto sobre Construcciones y Obras, a las acometidas en vivienda habitual, rehabilitación del casco histórico, fachadas y tejados. También se contemplan bonificaciones para obras de especial interés y las de centros docentes públicos en un 95%, o las beneficiadas por ayudas del Gobierno Vasco hasta el 34%.

Seguirán exentas de pago de la tasa de licencia de obras o comunicaciones previas con un presupuesto inferior a 6.000 euros.