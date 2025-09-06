Gaztaño arrancará los cursos en su local el próximo 16 de septiembre

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El local de Gaztaño ya ha mostrado los cursos que ofrecerá a lo largo de la campaña 2025-2026. Este año habrá talleres de todo tipo, entre los que destacan los de euskal dan-tza, tai chi o yoga. Las personas interesadas en inscribirse sólo tienen que asistir a los cursillos para poder hacerlo. Por su parte, los organizadores aseguran que «invitamos a los vecinos de Gaztaño así como a todos los errenteriarras a que prueben nuestros cursos».

Asimismo, además los talleres, en el local de Gaztaño las conferencias también son algo habitual. Por ello, para iniciar el curso, han elegido a una persona que sin duda ofrecerá una charla más que interesante. Se trata de Jon Maia, quien estará en el barrio errenteriarra el próximo 12 de septiembre a las 19.00 horas. Bajo el título 'Identitatea, memoria, etorkizuna gu berria', escuchar al bertsolari, cantante, escritor y traductor será más fácil que nunca. Por ello desde la organización animan a que «la gente se sume para escuchar a alguien como Maia».

En cuanto al comienzo y horarios de las clases, todo arrancará el 16 de septiembre con 'Dantza zure erritmora', una actividad que se realizará todos los martes de 10.30 a 13.00 horas. A su vez, también habrá yoga. Las clases comenzarán el 22 de este mes. La actividad se desarrollará a las 16.15 y 20.00 horas. A pesar de ello, el 25 de septiembre la clase será a las 20.15 horas.

El baile africano también será protagonista. Este curso se impartirá a partir del 18 de septiembre. La actividad se desarrollará los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas. El tai chi, en cambio, se llevará a cabo comenzando el próximo 29 de septiembre a las 18.15 horas.

Por último, las clases de Euskal dantza arrancarán el próximo seis de octubre. Durante el curso la actividad se realizará los lunes y jueves de 10.30 a 11.30 horas. Asimismo, Abako ofrecerá un curso de costura para el cual habrá que inscribirse a través de la web de https://www.abako.eus.