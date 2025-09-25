Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maite Gartzia, concejal de cultura junto a Laura Landa, técnica de cultura

Gatibu, Nikone y Zilibito Records actuarán en Errenteria en el último trimestre

La localidad cuenta ya con los espectáculos para los últimos meses del 2025 en los que hay «una gran variedad de opciones para todos los públicos»

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:54

Errenteria disfrutará de grandes conciertos y espectáculos de danza y circo durante los últimos meses del año. Y es que como han anunciado la concejal ... de cultura, Maite Gartzia, y la técnica de cultura, Laura Landa en la presentación de la programación «habrá varios eventos de distinto tipo para toda la familia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gatibu, Nikone y Zilibito Records actuarán en Errenteria en el último trimestre

Gatibu, Nikone y Zilibito Records actuarán en Errenteria en el último trimestre