Gatibu, Nikone y Zilibito Records actuarán en Errenteria en el último trimestre

Errenteria disfrutará de grandes conciertos y espectáculos de danza y circo durante los últimos meses del año. Y es que como han anunciado la concejal ... de cultura, Maite Gartzia, y la técnica de cultura, Laura Landa en la presentación de la programación «habrá varios eventos de distinto tipo para toda la familia».

El 11 de octubre, Lekuona Fabrika acogerá uno de los conciertos más especiales del año, ya que el grupo Gatibu se despedirá poniendo fin a una exitosa trayectoria de 25 años. El concierto comenzará a las 20.00 horas, y prometen una noche cargada de emoción en Errenteria. 'Euritan Dantzan', 'Aske Maitte', 'Gabak Zerueri Begire' o 'Musutruk sartunde' son algunas de las canciones más afamadas del grupo que ya es un clásico de la música vasca.

Asimismo, los errenteriarras disfrutarán de otro gran concierto el 15 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en Lekuona Fabrika, lugar en la que habrá artistas de la talla de Nikone, que actuará junto a AZK. El conocido rapero estará en Errenteria mientras es acompañado por el joven artista local. Asimismo, esa noche actuarán los oiartzuarras de Zilibito Records. La cartelera la completan Oiartzungo Panterka. Este concierto forma parte del programa Gazte Tour y se organiza en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, con un precio especial de tres euros.

El teatro también tiene su espacio

Previo a ello, el trimestre lo abrirá 'Leinu' de la compañía Berdinki. Tendrá lugar el cinco de octubre y contará la historia de una pareja, con los sueños, miedos y el deseo de ser padres y madres como eje, a través de un lenguaje circense poético. Será en Niessen Kulturgunea a las 19.00 horas.

Por su parte, el 24 de octubre inspirado en la tradición japonesa del Kamishibai', tendrá lugar el espectáculo itinerante 'Jamishi-Jai' para toda la familia de la mano de Intujai Teatro. La actuación comenzará a las 18.00 horas en tres escenarios distintos montados sobre bicicletas: en la plaza Gernika, en la plaza-de los Fueros y en la plaza Koldo Mitxelena. El espectáculo terminará en Niessen Kulturgunea a las 18.30 horas. La entrada será gratuita

Kukay y Osa&Mujika

El dos de noviembre, la compañía errenteriarra Kukai Dantza ofrecerá su última creación, Txalaparta', en Lekuona Fabrika: un encuentro emocional entre la danza de raíz y la danza contemporánea. Esta será por tanto una ocasión magnífica para apoyar a la compañía local que sin duda ofrecerá un gran evento. El espectáculo comenzará a las 20.00 horas

El 16 de noviembre, por su parte, la danza regresará a Niessen Kulturgunea con e| espectáculo Lana' de la compañía Osa&Mujika. El trabajo se vincula socialmente con el éxito, el estatus y el valor, y el espectáculo es una reflexión coreográfica sobre esa cultura obsesiva. Será a las 19.00 horas. También en Niessen Kulturgunea, el 21 de noviembre, los más pequeños y pequeñas podrán disfrutar de Loratzen, un espectáculo poético que mezcla teatro, música y circo, de la mano de la compañía Zirkun Zirko. La función comenzará a las 18:00 horas.

Para despedir el 2025 en diciembre se ofrecerán dos grandes propuestas. El día trece, a las 20.00 horas, el grupo Belako presentará su último disco en Lekuona Fabrika: un sorprendente álbum lleno de cambios de ritmo y diversidad lingüística y sonora. Y el 14 de diciembre, la compañía Zirkuss presentará 'Sustrai' en Niessen Kulturgunea (a las 19:00 horas), un espectáculo visual que combina la fuerza de la acrobacia con la complicidad de la degradación de la materia.

Entradas y precios

Las entradas para los espectáculos estarán disponibles mañana,]día 26, a partir de las 12.00 horas en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika, y a partir de las 16.00 horas en Aldakonea (el 20% del aforo de cada espectáculo se reservará para venta presencial)Además, el mismo día del espectáculo, la taquilla del recinto abrirá una hora antes, siempre que no se hayan agotado las entradas con antelación. Cabe destacar que se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por persona.

Las entradas tendrán un precio de diez euros, mientras que los espectáculos dirigidos a un público adulto tendrán un precio de nueve euros. Asimismo las actuaciones pensadas para las familias costarán 3.5 euros. En esta línea se recuerda que las personas titulares de la Tarjeta Cultura disfrutarán de un 25% de descuento.