El frontón municipal de Fanderia estará disponible para el uso gratuito

A partir del próximo lunes, 28 de abril, las personas que lo deseen podrán utilizar gratuitamente el Frontón Municipal de Fanderia Agustina Otaola, Raketista ... Profesionala todos los días laborables, de lunes a viernes de 08.30 a 15.30 horas, y los domingos de 09.30 a 13.30 horas. Por su parte, durante el verano este horario se ajustará al de la recepción de la piscina de Fanderia.

La utilización será por fracciones de una hora. Como no podía ser de otra manera, se deberá utilizar el espacio exclusivamente para jugar a pelota (no se podrá utilizar para otros deportes como fútbol, patinaje, etc.), y no se tendrá acceso a los vestuarios.

En cuanto a las reservas, desde el Ayuntamiento destacan que no podrán realizarse, ni presencialmente ni por teléfono.

La cesión del espacio será gratuita en el caso de no utilizar la iluminación del Frontón. Si se desea activar el sistema de iluminación será necesario abonar cinco euros en el momento de recoger la llave.

La llave de la instalación se recogerá el mismo día de la ocupación, como máximo media hora antes del comienzo de la misma, en la recepción de las Piscinas de Fanderia, mostrando el DNI.

La persona que recoja la llave será la responsable, a todos los efectos, de cuantas roturas o desperfectos pudieran surgir en la instalación durante su período de utilización, y también de la falta de limpieza, entrada de animales, mal uso de la llave, permitir el acceso a terceros, etc.

Asimismo, la persona que recoja la llave, una vez que hayan terminado la actividad, se asegurará de que cierra correctamente la instalación y de que en el interior no se quede ninguna otra persona usuaria.

Estadio de Beraun

Por otra parte, el Ayuntamiento de Errenteria también recuerda que el Estadio de Beraun está abierto para que las personas que lo deseen puedan usar gratuitamente la instalación de lunes a viernes, desde las 09.00 hasta las 16.30 horas, para poder realizar actividad física como caminar, correr, etc.

Se podrá utilizar tanto el campo de fútbol como las pistas de atletismo, aunque no se tendrá acceso a los vestuarios ni al sistema de luz.

El acceso a las pistas se realizará por la zona de la cantina y será obligatorio cumplir las normas de uso de la instalación.