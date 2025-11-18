Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes de una prueba deportiva del club de montaña errenteriarra.

Errenteria

Un final de noviembre especial de la mano de Urdaburu elkartea

El club celebrará su día el domingo 30 mientras que el 29 ha organizado la prueba XXXVI Bikloia – XX Memorial Eneko Arcelus

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El final de noviembre estará lleno de grandes actividades de la mano de Urdaburu Mendizale Elkartea, quien ha organizado el día de Urdaburu y la carrera XXXVI Bizikloia – XX Memorial Eneko Arcelus.

En cuanto al día de la organización, que se celebrará el próximo treinta del presente mes, contará con una salida al monte y una comida en Tolare. Habrá menú adulto y también infantil para que todos puedan disfrutar de un buen banquete. Las cuentas en las que habrá que hacer el ingreso son ES73 3035 0011 25 0110061096 y ES03 2095 5064 81 1061054614. La fecha límite es hoy.

Asimismo, destaca que habrá tres recorridos, uno para adultos, de quince kilómetros y 800 metros de desnivel, otro para padres y madres de escolares, con un recorrido desde Sorondo hasta Listorreta pasando por Urdaburu, y un último dirigido a los más pequeños, con un tramo que arrancar desde Susperregi hasta Urdaburu.

El bus para el primer recorrido saldrá a las 08.00 horas de Alameda, mientras que el que se dirige a Sorondo hará lo propio desde Niessen. Por su parte, quienes participen en la ruta para pequeños tendrán que desplazarse por su propia cuenta hasta Susperregi.

Asimismo, Urdaburu Mendizale Elkartea también ha organizado la prueba XXXVI Bikloia – XX Memorial Eneko Arcelus, que se llevará a cabo el 29 de noviembre. Las personas participantes recorrerán 6,7 kilómetros en bicicleta y 7,5 corriendo. También se puede participar por parejas, en cuyo caso uno de los miembros hará el tramo de bicicleta y el otro el de carrera. Para participar es necesario tener 16 años o más e inscribirse a través de la web de urdaburu.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un final de noviembre especial de la mano de Urdaburu elkartea

Un final de noviembre especial de la mano de Urdaburu elkartea