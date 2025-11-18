Un final de noviembre especial de la mano de Urdaburu elkartea

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El final de noviembre estará lleno de grandes actividades de la mano de Urdaburu Mendizale Elkartea, quien ha organizado el día de Urdaburu y la carrera XXXVI Bizikloia – XX Memorial Eneko Arcelus.

En cuanto al día de la organización, que se celebrará el próximo treinta del presente mes, contará con una salida al monte y una comida en Tolare. Habrá menú adulto y también infantil para que todos puedan disfrutar de un buen banquete. Las cuentas en las que habrá que hacer el ingreso son ES73 3035 0011 25 0110061096 y ES03 2095 5064 81 1061054614. La fecha límite es hoy.

Asimismo, destaca que habrá tres recorridos, uno para adultos, de quince kilómetros y 800 metros de desnivel, otro para padres y madres de escolares, con un recorrido desde Sorondo hasta Listorreta pasando por Urdaburu, y un último dirigido a los más pequeños, con un tramo que arrancar desde Susperregi hasta Urdaburu.

El bus para el primer recorrido saldrá a las 08.00 horas de Alameda, mientras que el que se dirige a Sorondo hará lo propio desde Niessen. Por su parte, quienes participen en la ruta para pequeños tendrán que desplazarse por su propia cuenta hasta Susperregi.

Asimismo, Urdaburu Mendizale Elkartea también ha organizado la prueba XXXVI Bikloia – XX Memorial Eneko Arcelus, que se llevará a cabo el 29 de noviembre. Las personas participantes recorrerán 6,7 kilómetros en bicicleta y 7,5 corriendo. También se puede participar por parejas, en cuyo caso uno de los miembros hará el tramo de bicicleta y el otro el de carrera. Para participar es necesario tener 16 años o más e inscribirse a través de la web de urdaburu.eus.