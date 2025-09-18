Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

El festival traerá consigo cambios en el tráfico

Martin Sansinenea

Errenteria.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

El Atlantikaldia traerá consigo afecciones al tráfico. Por ejemplo, hoy desde las 20.00 horas hasta las 01.30 horas se cortará al tráfico la Avenida de Navarra desde la rotonda de Santa Clara hasta la rotonda de Galicia. Asimismo, se cortará el acceso a la calle Zamalbide desde las 17.00 hasta las 02.00 horas.

El sábado 20, en cambio, desde las 20.00 horas hasta las 02.00 horas se cortará al tráfico la Avenida de Navarra desde la rotonda de Santa Clara hasta la rotonda de Galicia. Además, se cortará el acceso a la calle Zamalbide desde las 10.00 hasta las 02.00 horas. Por último, el sábado, día 20, no se podrá acceder a la Avenida Touring entre las 14.00 y las 21.00 horas con motivo de la 'Subida Jaizkibel'.

Cabe destacar que durante los cortes de la Avenida de Navarra, los autobuses que circulan en este tramo dirección Oiartzun-Irun-Hondarribia así como los que circulan dirección Donostia podrán circular por la Avenida De Navarra, por lo que no se anularán las paradas de la Alameda, Gabierrota y Larzabal.

Asimismo se recuerda La Explanada de Mendi Lore Aldea (explanada de la antigua plaza de toros) en calle Lousada, permanecerá abierta las 24 horas desde el día 18 hasta el 21, ambos incluidos como parking provisional.

Además también se habilitará el Parking Tenis Touring, que estará disponible 24 horas desde el día 18 hasta el 21, excepto las horas en las que se cierre para la 'Subida a Jaizkibel'.

