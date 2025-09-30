Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

El Festival de Cine Documental y Derechos Humanos de Errenteria cierra sus inscripciones el 5 de octubre

Podrán participar cortometrajes y mediometrajes documentales de hasta 60 minutos de duración

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30

El Festival de Cine Documental y Derechos Humanos de Errenteria celebrará su cuarta edición del 9 al 14 de diciembre de 2025, y mantiene abierto hasta el 5 de octubre el plazo de inscripción de trabajos. La convocatoria, que se abrió en julio, encara su recta final. Podrán participar cortometrajes y mediometrajes documentales de hasta 60 minutos de duración, que deberán inscribirse a través de la plataforma Festhome.

El festival se celebra cada mes de diciembre, en fechas próximas al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que permite reforzar su colaboración con las Jornadas de Derechos Humanos organizadas por el Ayuntamiento de Errenteria. Esta alianza ha convertido la cita en un referente local en torno al cine, la cultura crítica y la sensibilización social.

En sus ediciones anteriores, el certamen ha acercado al público obras que han tratado cuestiones como el feminismo, las migraciones, la memoria histórica, los conflictos armados, la crisis climática, la vivienda, la justicia social o los derechos de la infancia. Con ello, el festival busca dar visibilidad a realidades silenciadas y ofrecer un espacio de diálogo y reflexión a partir de las miradas de cineastas de distintas partes del mundo.

En esta cuarta edición, el objetivo se mantiene: visibilizar y denunciar las injusticias que atraviesan nuestras sociedades y, al mismo tiempo, impulsar la creatividad y el talento de quienes se atreven a contar historias comprometidas a través del cine documental.

El festival se ha consolidado como un referente en la agenda cultural de Errenteria, sumando una mirada crítica y comprometida a la oferta cinematográfica de la localidad. La dirección artística y de programación corre a cargo de Ozzinema, que aporta su experiencia en la gestión cultural y cinematográfica.

La iniciativa cuenta con el apoyo y la financiación del Departamento de Diversidad Cultural, Cooperación para el Desarrollo y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Errenteria, que refuerza así su apuesta por unir cultura y sensibilización social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Festival de Cine Documental y Derechos Humanos de Errenteria cierra sus inscripciones el 5 de octubre