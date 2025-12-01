El Festival de Cine de Documental y Derechos Humanos aterriza en Errenteria

Cine y Derechos Humanos son una gran combinación de la que se puede sacar un gran resultado. Por ello, ningún errenteriarra puede perderse el IV ... Festival de Cine Documental y Derechos Humanos que se celebrará entre el 9 y el 12 de diciembre en Niessen Zinemak. Y es que un año más, desde el Ayuntamiento han reafirmado su «compromiso con el cine como herramienta de memoria, reflexión crítica y sensibilización social», tal y como ha destacado Itsaso Cruz, concejal de Diversidad cultural, derechos humanos y cooperación para el desarrollo. En esta línea, la propia Cruz ha subrayado que «es una gran oportunidad para disfrutar de proyecciones de gran calidad»

En este aspecto, estas jornadas de cine se celebrarán a la par que las Jornadas de Derechos Humanos organizadas por el Ayuntamiento de Errenteria, que este año reivindican el Día Internacional de los Derechos Humanos del 10 de diciembre bajo el lema 'La voz de los pueblos', con el objetivo de denunciar las vulneraciones de la Declaración Universal de 1948 y visibilizar a las comunidades que las padecen.

Una gran variedad

La programación de la cuarta edición está integrada por siete cortometrajes que abordan ámbitos como el feminismo, la memoria histórica, la violencia política policial, la vivienda, la migración, la democracia y los conflictos armados. En la categoría de cortometrajes competirán 'Orain zer?', 'Behind The Wall', 'Fortes', 'Ensemble!', 'Um Continente', 'No me mires', 'Cara de bicicleta' y 'O costume do traballo'. Los largometrajes a concurso serán 'Señor', 'Llévame pronto', 'Xillarreko sukaldaria', 'Arg(h)itzen' y 'Capitolio vs Capitolio'.

Estas proyecciones tendrán lugar del martes 9 al viernes 12, en Niessen Zinemak, a las 19.00 horas, con entrada gratuita. Las invitaciones para estas sesiones ya pueden ser retiradas en Lekuona web la Fabrika, Aldakonea O en sarrerak.errenteria.eus.

Algo a destacar es que «todas las sesiones contendrán, diariamente, una presentación y coloquio de una de las películas proyectadas en la sesión», como ha afirmado Jonathan Sedeño, director del festival y miembro de Ozzinema.

Premios del festival

Por su parte, un festival también lo es para ver qué largometraje es mejor. Para ello, el jurado de esta edición está compuesto por profesionales con una destacada trayectoria en cine, derechos humanos y proyectos culturales. Es el caso de Paty Ortiz, integrante de Mugen Gainetik, ingeniera agrónoma con más de dos décadas de experiencia en cooperación al desarrollo; Oneyda Sáenz, periodista y técnica audiovisual vinculada a iniciativas comunitarias y a SOS Racismo; Maitena Salinas, periodista actriz especializada en derechos humanos y género e integrante del colectivo Argituz; y Asier Urbieta, director nacido en Errenteria cuya obra ha participado en festivales internacionales de referencia.

La entrega de premios de este año se realizará en Niessen Zinemak, el último día del festival, el domingo 14 de diciembre, a las 18.00 horas. En la entrega se proyectarán los cortometrajes ganadores y se cerrará el evento con la proyección, fuera de concurso, de 'In Retrospect', presentada en la Berlinale y en Visions du Réel, una obra que examina la persistencia del racismo en Alemania a través de archivo e imágenes de carácter ensayístico.

Asimismo, en estas edición la participación ciudadana será esencial en esta iniciativa, no solo en la proyección de películas, sino que tomará parte en la concesión del premio del público, por el que compiten, de manera separada, los cuatro largometrajes y los siete cortometrajes. Para ello, «los asistentes podrán escanear los códigos QR para realizar sus votaciones».