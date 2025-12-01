Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Itsaso Cruz, concejal de diversidad cultural, derechos humanos y cooperación para el desarrollo y Jonathan Sedeño, director del festival y miembro de Ozzinema.

El Festival de Cine de Documental y Derechos Humanos aterriza en Errenteria

Siete cortometrajes y cuatro largometrajes tratarán temas como el feminismo, la memoria histórica o la vivienda

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:01

Cine y Derechos Humanos son una gran combinación de la que se puede sacar un gran resultado. Por ello, ningún errenteriarra puede perderse el IV ... Festival de Cine Documental y Derechos Humanos que se celebrará entre el 9 y el 12 de diciembre en Niessen Zinemak. Y es que un año más, desde el Ayuntamiento han reafirmado su «compromiso con el cine como herramienta de memoria, reflexión crítica y sensibilización social», tal y como ha destacado Itsaso Cruz, concejal de Diversidad cultural, derechos humanos y cooperación para el desarrollo. En esta línea, la propia Cruz ha subrayado que «es una gran oportunidad para disfrutar de proyecciones de gran calidad»

