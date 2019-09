Una familia alrededor de la mesa Algunos de los más de cuarenta miembros del club posan en su lugar de entrenamiento situado en el colegio Gamón. / FOTOS: ARIZMENDI El Marpex Beraun-Errenteria de tenis de mesa continúa creciendo gracias a su apuesta por «jugadores jóvenes y de casa» MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:38

Ya son más siete años los que el club Marpex Beraun-Errenteria lleva aglutinando a los mejores jugadores de tenis de mesa de la comarca. El equipo fue creado en 2012 por un grupo de errenteriarras ante la ausencia de un equipo en la localidad, lo que muchas veces les obligaba a inscribirse en entidades de otras localidades de Gipuzkoa. Desde entonces, el club ha ido creciendo en lo relativo al número de fichas, equipos federados y palmarés, convirtiéndose en uno de los clubes de referencia del tenis de mesa guipuzcoano y vasco.

«Hasta hace cuatro años realmente se jugaba solo en categorías alrededor del País Vasco y en los últimos tiempos hemos logrado crear un club con mayores objetivos y nivel. Empezamos en Primera Nacional y el año pasado logramos ascender a División de Honor», explica Markus Kilian, manager del club. Esta temporada disputarán cuatro ligas vascas, además de las nacionales, que requieren gran apoyo de patrocinadores y subvenciones.

Pero los objetivos de este club no son únicamente de carácter deportivo. «Nuestro objetivo actual es fomentar la cantera. Este pasado año hemos tenido entre quince y dieciséis chavales menores de doce años, chicos y chicas», apunta Julen Legarra, uno de los entrenadores del club errenteriarra, que no esconde que uno de sus sueños es ver a alguno de ellos «entre los 30 mejores de España». En este sentido, en el club apuestan por uno de sus jugadores de casa, Juan Olazabal, que se encuentra compitiendo en División de Honor. Juan empezó su carrera en el Atlético de San Sebastián y hace ya dos años que se incorporó al Marpex. «Desde el club me han ayudado mucho a llegar al top 8 nacional, que he conseguido este año, ha sido como un sueño para mi. Además he disputado un torneo con la selección española», apunta el errenteriarra, que ha pasado parte del mes de agosto en un centro de alto rendimiento de tenis de mesa en Alemania, «entendiendo la manera que tienen allí de entrenar». Su sueño, llegar disputar un campeonato europeo.

Adicionalmente, el club de Beraun, que entrena cada día en sus instalaciones del colegio Gamón, también celebró durante la pasada temporada los éxitos de Maialen Etxebeste, promesa del tenis de mesa adaptado y que lleva ya cinco años en el club. Esta jugadora ha participado en el campeonato de España con discapacidad y durante estos días ha estado concentrada junto a otras 17 jugadoras de Promesas Paralímpicas en el CETD San Sebastián de los Reyes. «Soy muy exigente conmigo misma y mi objetivo a corto plazo es mejorar cada día», explica Maialen, concentrada ante sus futuros retos.

También son destacables las victorias conseguidas por su equipo de veteranos, que en los últimos tres años han logrado dos Campeonatos de España de Veteranos y un Subcampeonato. Cuando un jugador es bueno mantiene la calidad con el paso de los años, explica Kilian, que también es uno de los miembros de este equipo junto a Jorge Andrés Gambra.

Un club en crecimiento

Asimismo, Javi Cortés, presidente del club, explica que el Marpex es actualmente «el segundo club de Euskadi en número de jugadores», aunque a diferencia del Leka Enea de Irun, los errenteriarras no militan en la máxima categoría. El Marpex estuvo cerca de jugar la fase de ascenso a esta categoría (la Supedivisión masculina) pero lo desestimaron, ya que con sus medios actuales, sería «una aventura muy pesada», añade Legarra.

A pesar de ello, el club seguirá con su filosofía, que no es otra que la de «seguir apostando por la gente de casa y formando jugadores desde los ocho o nueve años», concluye Cortés.