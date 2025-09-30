La falta de gol le sale cara al Touring en un derbi en el que fue superior

No fue posible. Y no fue porque no se intentó. Tampoco porque no hubiera buenas oportunidades. Pasaia Y Touring empataron a cero en el ... encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga. Una igualada que dejó especialmente con mal sabor de boca a los rojillos, que sin duda fueron los dominadores del encuentro.

Y es que las acciones más claras del partido fueron protagonizadas por los jugadores del conjunto galletero. Destacaron especialmente dos. Tras un saque de banda, que finalizó con un golpeó en largo, Ortiz luchó por el balón en solitario. Tras conseguir zafarse del defensor, regateó al portero, quien salió tarde al encuentro con el delantero rojillo. A pesar de encontrarse sin guardameta, Ortiz, que se escoró más de la cuenta, golpeó el esférico mal, y este acabó chocando con el palo.

Una jugada que a pesar de no haber resultado en gol, demostró una de las mejores cualidades del delantero rojillo, su lucha por todos los balones.

El próximo encuentro del Touring será ante el segundo filial de la Real Sociedad en el estadio de Fanderia

A pesar del fallo, el Touring continuó con su juego valiente. De este modo, y tras un buen despeje, Oihan Zabala, quien esperaba recibir el balón sufrió un tremendo golpe dentro del área por parte del arquero rival, que de nuevo realizó una mala salida.

A pesar del fuerte choque, Zabala se dispuso a lanzar el penalti que nadie se atrevió a protestar. Era claro. Con una buena carrera, el joven errenteriarra optó por la potencia más que por la colocación. Un método que suele dejar fuera de juego al portero por el tiempo para reaccionar. No obstante, el golpeo dejó tiritando al larguero. Un fallo que dejó al conjunto galletero con esa sensación de haber podido sacar los tres puntos de un derbi que sin duda era suyo.

Tras la derrota no queda otra opción que recomponerse. Aunque cabe destacar que el equipo logró hacer de nuevo un gran juego, algo que sin duda ofrece un poco de esperanza para el aficionado que podrá disfrutar de un gran partido el próximo sábado a las 16.30 horas en Fanderia.

El conjunto galletero recibirá en esa fecha al segundo filial de la Real Sociedad. Como todos, el duelo será complicado. En este caso será ante un perfil de equipo con jugadores de mucha calidad y poca experiencia en esta categoría. No obstante, el equipo de Zubieta tiene dos puntos más que los de Errenteria, y se mantiene en la octava plaza. Por su parte, los de Carlos García se encuentran en la duodécima posición con cuatro puntos.