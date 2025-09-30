Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Touring tuvo las mejores ocasiones del derbi. Aura Erro

Errenteria

La falta de gol le sale cara al Touring en un derbi en el que fue superior

Zabala falló desde los once metros mientras que Ortiz no aprovechó una gran jugada individual en la que se quedó ante la portería vacía

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30

No fue posible. Y no fue porque no se intentó. Tampoco porque no hubiera buenas oportunidades. Pasaia Y Touring empataron a cero en el ... encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga. Una igualada que dejó especialmente con mal sabor de boca a los rojillos, que sin duda fueron los dominadores del encuentro.

