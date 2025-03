La falta de acierto y contundencia condenan al Touring ante el Padura

En el fútbol, al igual que en la mayoría de los deportes, no es suficiente con querer. Hay que tener acierto, algo de fortuna, ... y ganas. El Touring se vio falto de estos factores. Su derrota por 0-2 fue sorprendente por la situación clasificatoria que presentaban los rojillos y el Padura.

No obstante, a tenor de lo visto sobre el césped el resultado puede calificarse como justo. Lo es a pesar de que el conjunto galletero comenzara el partido demostrando que es un equipo con las ideas claras. A los diez minutos, De Alba avisaba con una buen disparo que se marchó arriba. Pero, en esta ocasión, los rojillos no tuvieron ese acierto de cara a portería que tantas alegrías ha dado en los últimos tiempos.

El Padura, por su parte, se mostró como un equipo sólido, con una defensa bien estructurada. A pesar de ello, el conjunto local tuvo claras ocasiones. A los nueve minutos de la segunda mitad, sin goles todavía, Aranburu se internó en el área, y fue derribado de manera clara por la defensa rival. Una jugada que de manera inexplicable para la afición no fue señalada como penalti.

El Touring es sexto a tres puntos del Deusto, y se enfrenta al Eibar C el próximo domingo en la ciudad armera

A partir de aquí el partido tomó un rumbo inesperado y con un protagonista claro. Ugaitz Quevedo. El número 7 del Padura, se convirtió en un puñal por la banda derecha. Tanto es así, que el córner que supuso el primero del equipo vizcaíno fue forzado por él mismo tras una gran jugada por la banda.

No contento con ello, en el minuto 71 de partido, y cuando ya quedaban pocas fuerzas, una fantástica cabalgada del siete acabó en un gran pase al interior del área que Llorente se encargó de transformar en el cero a dos definitivo. Con los dos goles a favor, el Padura jugó los últimos minutos como se suele hacer en estas situaciones. Con calma. Una parsimonia para jugar el balón que hizo perder los nervios a algunos sectores de la grada como no podía ser de otra manera. No obstante, esta no fue la razón de la derrota.

Y es que el Touring no fue ese equipo que ganó al Deusto. Le faltó alegría, contundencia, y estar mejor en la faceta defensiva. En este aspecto, la ausencia del entrenador quizás tuvo algo que ver. Iker Dorronsoro no pudo ser de la partida por las tarjetas acumuludadas.

Tras esta derrota, el Touring se ubica sexto a tres puntos del Deusto, que ocupa la última plaza del play off, y que ganó en su enfrentamiento. Por ello, el próximo partido (domingo, 15.45), que será ante el Eibar C lejos de Fanderia, promete ser vibrante. Un rival que en la primera vuelta aplastó al Touring en casa con un contundente 0-3.