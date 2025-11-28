Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agustina Otaola ha fallecido Arizmendi

Errenteria llora la pérdida de la raquetista Agustina Otaola

La reconocida errenteriarra, que falleció el pasado jueves, formó parte del cuadro de raquetistas del frontón Madrid y recibió ofertas para jugar en Cuba y México

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:04

Agustina Otaola Zapiain (Errenteria 1931) falleció este jueves. La reconocida raquetista errenteriarra deja así una vida en la que sin duda su carrera como profesional ... en el mundo del frontón ha sido impresionante.

