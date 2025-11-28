Errenteria llora la pérdida de la raquetista Agustina Otaola

Agustina Otaola Zapiain (Errenteria 1931) falleció este jueves. La reconocida raquetista errenteriarra deja así una vida en la que sin duda su carrera como profesional ... en el mundo del frontón ha sido impresionante.

Un mundo, el del frontón por el cual mostró interés desde pequeña, cuando comenzó a jugar en la pared del negocio familiar y más tarde en el frontón del batzoki local. Su debut como profesional llegó el 16 de febrero de 1946 con 15 años en el frontón Madrid de la capital.

De carácter fuerte, la errenteriarra destacaba en muchas facetas, pero sobre todo en el saque. En este aspecto, su talento hizo que la prensa de la época la considerase una de las más grandes raquetistas junto a Chiquita de Anoeta e Irura.

Asimismo, Otaola, formó parte del cuadro de raquetistas del frontón Madrid. No obstante, también jugó en Barcelona durante tres temporadas en el Principal Palacio dos y una en Chiqui-jai. Su condición de figura hizo que le contratara, en 1955, la empresa del Habana-Madrid de la Habana, si bien la revolución castrista obligó a acortar la estancia. También contrató con la empresa Metropolitano, S.A. de México D.F. sin que llegara a desplazarse. A lo largo de su vida profesional recibió numerosas ofertas de otros frontones.

Tras ello, se retiró a la edad de 41 años en el año 1967, dejando así una estela imborrable en el mundo de la raqueta.

Su nombre no se olvidará

No obstante, su nombre siempre perdurará en el tiempo, pues en el año 2015 el frontón ubicado en el barrio de Fanderia paso a llamarse Agustina Otaola. Un merecido reconocimiento a una carrera en la que sin duda logró hitos importantes.

En dicha jornada, Otaola se mostró muy contenta, pero también emocionada. En este aspecto, el nombramiento del frontón supuso un hecho histórico, ya que Errenteria dedicó el primer frontón en euskadi con nombre de mujer