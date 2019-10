Se facilitan rótulos en euskera gratis para comunidades de vecinos A.S. ERRENTERIA. Domingo, 20 octubre 2019, 00:52

Los cuatro municipios de Oarsoaldea a través del Comité de Euskera de Oarsoaldea, llevan 22 años colaborando para promover el uso del euskera. Entre otras iniciativas, todos los años seleccionan un sector comercial o gremio, este año las seleccionadas son las oficinas de servicios, es decir, consultoras, corredurías de seguros, administradores de fincas e inmobiliarias. Estos establecimientos que están participando en esta iniciativa facilitan de modo gratuito a sus clientes el rótulo que necesiten.

Esta iniciativa ha publicado una serie de rótulos en euskera con los avisos más frecuentes en las comunidades de vecinos y vecinas o portales. Ez sartu, jabetza pribatua / No entrar, propiedad privada, Hemen utzi publizitatea / Deje aquí su publicidad, Komunitate honek ez du publizitaterik onartzen / Esta comunidad no admite publicidad, Itxi atea, mesedez / Por favor cierra la puerta, Ez erre / No fumar.

Los rótulos también están disponibles para el público general en los servicios municipales de euskera de cada municipio o en las oficinas de servicio al ciudadano.