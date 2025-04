«Las experiencias de infancia y juventud son el combustible de la obra de un escritor»

El escritor errenteriarra Óscar Hernández-Campano (1976) participa esta tarde en un coloquio-entrevista, que será conducido por el escritor, dramaturgo y periodista Oier Guillán, ... en la Sala Reyna a las 19.00 horas. Hernández-Campano va a desvelar aspectos de su producción litararia y servirá, además, para conversar sobre la realidad del colectivo LGTBI+, temática muy presente en la obra del escritor errenteriarra residente en Valencia. Con dos lanzamientos editoriales en lo que va del año, 'Ronroneos' (editorial Flores Raras, 2019) y la novela de aventuras 'El secreto del elixir mágico' (editorial Sargantana, 2019), Hernández-Campano recibe a DV en la Sala Reyna para aproximarnos a su obra.

-Hace 20 años se fue de Errenteria. ¿Qué recuerdos guarda y en qué medida tiene presente su juventud vivida en el pueblo en su obra?

-Soy de Errenteria y siempre lo seré, por muchos años que pasen. Aquí crecí, estudié y me formé como persona y escritor. Aquí publiqué mi primera novela y cursé mis estudios. Aquí está mi familia, mi cuadrilla y muchos amigos que, pese a la distancia y el tiempo, conservo. En mi novela 'Esclavos del destino' (Egales, 2018) Euskadi está muy presente, también el euskera, lengua que estudié y estimo mucho, y la cultura vasca. Las experiencias de la juventud y de la infancia son, en esencia, el combustible que impregna de forma transversal la obra de cualquier escritor, y yo no soy una excepción: Errenteria y Euskadi están y estarán, de una u otra forma, presentes en mi obra, por eso es un honor que mi pueblo haya organizado este encuentro literario para dar a conocer mi obra a los vecinos, a mis vecinos.

-Se han cumplido 17 años desde la publicación de 'El viaje de Marcos', novela ganadora del IV Premio Odisea de Literatura. Una novela que se ha convertido un referente de la cultura LGTIB+. ¿Cuán importante fue esta novela para su carrera?

-Sin 'El viaje de Marcos' es muy probable que no estuviéramos manteniendo esta conversación. Aquella novela supuso mi despegue como escritor. Y eso tengo que agradecérselo a Íñigo Lamarka, el exArarteko y, en aquella época, presidente de la asociación LGTBI+ Gehitu, que fue quien me animó a enviar el manuscrito al certamen literario. El premio Odisea y el éxito de la novela, que se convirtió en el libro más vendido de la desaparecida editorial Odisea y que más de tres lustros después sigue vendiéndose, bajo el sello de Egales desde 2016, editorial en la que lleva seis ediciones, me permitió plantearme en serio dedicarme a la literatura. Aunque tuve una década de silencio, desde 2014 estoy dedicándome a la escritura y he publicado, entre reediciones, libros nuevos y colaboraciones en antologías, un total de diez libros: cuatro novelas, dos libros de relatos y cuatro colaboraciones, una de ellas en Italia. El hecho que hace especial a 'El viaje de Marcos' es que se haya convertido en un libro referente en el panorama de la llamada literatura LGTBI+. Yo solo quería contar una historia de amor, desamor, prejuicios, homofobia y superación; una historia para ayudarme a mí mismo, pero que se ha convertido en un libro que ha ayudado y conmovido a miles de personas.

-¿Cómo cree que ha cambiado la sociedad desde entonces?

-Desde 2002 han pasado muchas cosas. A nivel legal se aprobó el matrimonio igualitario, las llamadas leyes Trans en muchas autonomías, leyes de defensa de las personas LGTBI+ y, sobre todo, se ha normalizado y naturalizado en la sociedad que existen otras realidades de género y de sexualidad más allá de las que han sido las únicas visibles durante demasiado tiempo. Por desgracia, el auge del conservadurismo más intransigente, el despertar de los nuevos fascismos, que son los de antaño pero con tecnologías de última generación, ha provocado un repunte de la LGTBIfobia que se traduce en violencia verbal y física cada vez más frecuente.