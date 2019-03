Euskaldarrak acogerá a partir del lunes la XXIV Muestra Gastronómica González, Oiartzun, Martinez y Sala, en la presentación. / ARIZMENDI 24 sociedades gastronómicas de Oarsoaldea competirán durante los próximos días por los cuatro premios principales M.P. ERRENTERIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:17

La Sociedad Euskaldarrak presentó hace escasas fechas en su sede el programa de la XXXIII Muestra Gastronómica Intersociedades de Errenteria, que se celebrará desde el próximo lunes 1 de abril hasta el día 13, cuando tendrá lugar la clausura con la habitual cena en la que se entregarán los premios a los ganadores. El acto de presentación corrió a cargo del actual presidente de Euskaldarrak, Aitor Martínez, el coordinador del jurado, Karlos González, Luis Sala y Fernando Oiartzun, miembros de gastronomía de Euskaldarrak.

Como viene siendo habitual desde ediciones anteriores, tomarán parte en la muestra de este año un total de 24 sociedades de Oarsoaldea, 16 de Errenteria, 4 de Pasaia, 2 de Oiartzun y 2 de Lezo.

En la citada presentación se hizo un repaso de las normas del concurso, especificando que el certamen está solo abierto a cocineros no profesionales y que no hayan tenido relación con el mundo de la hostelería. Además, se indicó que, como es habitual en este certamen, los platos tienen que llegar a la sociedad sin preparar y que mientras los cocineros están en los fogones no podrán recibir ayuda externa.

Exposición de productos

Además del concurso de cocina, cada tarde, de 18.30 a 20.30 horas en la sede de la sociedad (calle Miguel Alduntzin, 1), se llevarán a cabo exposiciones de diferentes entidades relacionadas con la hostelería como Amstel, Ramón Bilbao o Talogileak.

La cena de clausura tendrá lugar el 13 de abril, a las 21.00 horas y será servida con la colaboración de gastronomía Euskaldarrak. Allí, se entregarán los cuatro premios a los primeros clasificados (trofeos Mikelazulo, Errenteriako Udala, Lekuzaharra Taberna y Aralar Taberna) y el de mejor relación calidad-precio donado por el bar Cyne Reyna y el trofeo al plato más específico de sociedad donado por Cerámicas María Antonia Zapirain.