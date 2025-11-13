Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El centro de Orereta Ikastola en Esmalteria se prepara para las jornadas.

Errenteria

Esmalteriako Ostiralak vuelven con un amplio programa para los más pequeños

Orereta Ikastola vuelve con esta iniciativa que tiene como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15

Esmalteriako Ostiralak están de vuelta un año más. De este modo, las actividades que se llevan a cabo por la tarde vuelven a Esmalteria ... de la mano de Orereta Ikastola. Unas jornadas que tienen como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad para niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias, ofreciendo la posibilidad de disfrutar con la ayuda de diferentes agentes de propuestas de diverso tipo (en la sede de la Ikastola en Esmalteria). Suelen ser sesiones dirigidas a las familias del pueblo que así lo deseen.

