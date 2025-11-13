Esmalteriako Ostiralak vuelven con un amplio programa para los más pequeños

Esmalteriako Ostiralak están de vuelta un año más. De este modo, las actividades que se llevan a cabo por la tarde vuelven a Esmalteria ... de la mano de Orereta Ikastola. Unas jornadas que tienen como objetivo completar la oferta de tiempo libre en euskera de la localidad para niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias, ofreciendo la posibilidad de disfrutar con la ayuda de diferentes agentes de propuestas de diverso tipo (en la sede de la Ikastola en Esmalteria). Suelen ser sesiones dirigidas a las familias del pueblo que así lo deseen.

En este aspecto, desde la Ikastola ya anuncian que se conocen todas las actividades y fechas que se desarrollarán durante este curso. Arrancarán con 'haur masaje tailerra', para los pequeños de entre cero y un año. Dichos talleres tendrán lugar los días 21 y 28 de noviembre a partir de las 17.00 horas en Esmalteria.

Tras un parón, Esmalteriako Ostiralak volverá el 16 y 23 de enero con 'Txontxongiloen tailerra', que se realizará a partir de las 17.00 horas y estará dirigido a los alumnos de entre tres y seis años. El seis y veinte de febrero habrá Musikoterapia para los pequeños de entre cero y dos años.

El taller de yoga cogerá el testigo durante marzo y abril. En concreto, dicha actividad se llevará a cabo los días 13 de marzo y 17 de abril a partir de las 17.00 horas. Esta actividad tendrá como objetivo ayudar a los pequeños de entre tres y seis años.

En mayo será el turno de 'Gela iluna', dirigido a los txikis de entre cero y dos años. Estas jornadas se desarrollarán los días 8 y 15 de mayo a partir de las 17.15 horas. Por último, la temporada cerrará con 'Akrobazia Tailerra', el cinco de junio de 2026 a las 17.00 horas. Será una jornada dedicada a los niños de entre tres y seis años.

Para participar en los talleres y sesiones es necesario inscribirse previamente rellenando que puede encontrarse en oreretaikastola.eus/ekitaldiak/he-lh2-esmalteriako-ostiralak-2025-26/.

Asimismo, como recuerdan desde el centro las sesiones contarán con una capacidad de entre diez y quince niños junto a acompañantes. En caso de requerir más información puede escribirse al correo oreretaikastola.eus o llamando al 943 52 03 97.