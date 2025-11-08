Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los buzones ya están instalados.

Errenteria

Los errenteriarras ya pueden escoger la temática de los próximos carnavales

Egipto, baserria, folclore, Tim Burton y Agatha Ruiz de la Prada son las posibles elecciones para el público

Martin Sansinenea

errenteria.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

No se ha llegado al mes de diciembre, pero Errenteria ya mira de reojo a los próximos carnavales. Una fiesta que llena de color las calles de la villa galletera con sus disfraces y buen ambiente. En este aspecto, la intención de la Comisión de Carnavales es conseguir una fiesta participativa. Por este motivo, una vez más, hacen un llamamiento para que bares, comercios, cuadrillas y vecinos cuenten con una temática en común en los próximos carnavales.

Para la elección de dicho tema, han activado un sistema de votación en el que podrá participar toda la ciudadanía.

La Comisión de Carnavales ha propuesto un total de seis temas entre los que se podrá votar. Entre ellos figuran Egipto, baserria, folclore, Tim Burton y Agatha Ruiz de la Prada. Los votos podrán recogerse hasta el día 12, bajo el título '¿De qué disfrazarías Errenteria en carnavales de 2026?'. Con este propósito se han colocado unas urnas especiales en Lekuona Fabrika, en el Ayuntamiento, en Aldakonea, en Xenpelar Etxea y en los polideportivos de Fanderia y Galtzaraborda para que los y las errenteriarras puedan depositar sus papeletas indicando el tema que más les guste.

Tras recoger y contabilizar los votos, la comisión dará a conocer el tema que ha obtenido más votos el 19 de noviembre. Por ello, desde la misma animan a todos los errenteriarras a participar en el proceso de elección.

Recordar que el pasado año la temática que salió vencedora fue la de Mariachis, y a tenor del resultado de la pasada edición, podría decirse que la decisión fue acertada.

