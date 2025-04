Los errenteriarras ya pueden disfrutar del frontón Agustina Otaola

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 30 de abril 2025, 20:05 Comenta Compartir

Los amantes de la pelota ya pueden disfrutar del frontón municipal de Fanderia Agustina Otaola, Raketista Profesionala todos los días laborables, de lunes a viernes de 08.30 a 15.30 horas, y los domingos de 09.30 a 13.30 horas. urante el verano este intervalo se ajustará al horario de recepción de la piscina de Fanderia.

La utilización será por fracciones de una hora, se deberá utilizar exclusivamente para jugar a pelota (no se podrá utilizar para otros deportes como fútbol, patinaje, etc.), y no se tendrá acceso a los vestuarios.

Por su parte, cabe recordar que no se podrán realizar reservas del espacio, ni presencialmente ni por teléfono. La cesión del espacio será gratuita en el caso de no utilizar la iluminación del Frontón. Si se desea activar el sistema de iluminación será necesario abonar 5 euros en el momento de recoger la llave.

Además, la llave de la instalación se recogerá el mismo día de la ocupación, como máximo media hora antes del comienzo de la misma, en la recepción de las Piscinas de Fanderia, mostrando el DNI. Esa misma persona que recoja la llave será la responsable, a todos los efectos, de cuantas roturas o desperfectos pudieran surgir en la instalación durante su período de utilización.