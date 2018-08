El errenteriarra Iñigo Legorburu gana el certamen literario Ciudad de Ermua El errenteriarra Iñigo Legorburu con uno de los premios con los que ha logrado recientemente. / ARIZMENDI El autor suma así un premio más a su palmarés después de ganar diversos certámenes durante este año 2018 Se impuso en la modalidad de narrativa en euskera con un relato titulado 'Lucía' MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:22

Iñigo Legorburu ha sido proclamado ganador del XXIV. certamen Literario Ciudad de Ermua-Ermua Hiria en la categoría de narrativa en euskera.

Este concurso, que anualmente organiza el consistorio ermuarra en colaboración de la biblioteca pública de la localidad, presenta la característica de que en la modalidad de narrativa el tema viene impuesto por la organización. En esta edición, se trataba de escribir un relato con 'personajes o hechos acontecidos en Ermua, antes de 1965'.

Lucía, la raquetista

EL PERFILIñigo Legorburu Escritor y bertsolari Nacido en Errenteria en 1976 y vecino de Hernani, cuenta en su haber con decenas de premios literarios.

En base al tema fijado por la organización Legorburu presentó el trabajo 'Lucía', que habla de la raquetista profesional Lucía Areitioaurtena, que fue una conocida jugadora en los frontones de Barcelona cuyo periplo deportivo en profesionales duró ocho años. Lucía, comenzó a jugar a los 14 años y cuando su carrera deportiva terminó, regentó una peluqueria en su pueblo.

Según el escritor, eligió la figura de esta consagrada raquetista «porque me interesaba reflejar los claroscuros que escondía el ser mujer y deportista de élite en los años de la posguerra». No es el único motivo que aporta Legorburu, ya que en sus palabras se vislumbra un matiz feminista. En base a ello, el autor cuenta que «estas mujeres obtuvieron fama internacional pero en sus pueblos, poseían cierto estigma de transgresoras que no todos los estamentos lo aprobaban, como puede ser la iglesia».

El relato está compuestos de diez páginas en las cuales Legorburu, mediante una realidad ficcionada, va desgranando los acontecimientos de lo que él define como «una niña de caserío que se convertiría con el tiempo en una deportista de renombre, que incluso los actores, actrices y miembros de la farándula de aquella época querían fotografíarse con Lucía y las demás raquetistas».

Otro premio para el autor

Por el relato premiado, Legorburu obtuvo los 400 euros en el que consistía el premio y su narración se puede leer en la web de la biblioteca municipal de Ermua.

No es la primera vez que sale victorioso en este certamen, ya que el año pasado resultó ganador de la misma categoría con su obra 'Euria'.

Sin ir más lejos, el polifacético autor errenteriarra ha recibido ya en 2018 diversos premios. Entre ellos, un primer puesto en el certamen de literatura de género negro 'Bruma negra-Lanbro beltza' de Plentzia por su trabajo 'Logikoki eta emeki' y un segundo premio con su obra 'Eklipsea', enmarcada dentro de un festival de relatos literarios sobre el párkinson.