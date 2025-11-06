Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa Aizpea Otaegi y la concejal de igualdad Itsaso Cruz junto a miembros del Consejo de Igualdad.

Errenteria recuperará la memoria de la violencia contra las mujeres con una amplia programación

Las actividades comenzarán el próximo 18 de noviembre y se cerrarán el 5 de diciembre con la inauguración del Paseo Mari Zozaia

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:59

'Recuperando la memoria histórica de las violencias machistas en Errenteria'. Así se llama la dinámica que se pondrá en marcha el próximo 18 de ... noviembre con el objetivo de no olvidar los duros episodios que las mujeres de la villa han vivido. En esta segunda edición, tanto el Ayuntamiento como el Consejo de Igualdad han decidido poner en el centro a las brujas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

