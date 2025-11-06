Errenteria recuperará la memoria de la violencia contra las mujeres con una amplia programación

'Recuperando la memoria histórica de las violencias machistas en Errenteria'. Así se llama la dinámica que se pondrá en marcha el próximo 18 de ... noviembre con el objetivo de no olvidar los duros episodios que las mujeres de la villa han vivido. En esta segunda edición, tanto el Ayuntamiento como el Consejo de Igualdad han decidido poner en el centro a las brujas.

Por este motivo, en las próximas semanas se procederá a la inauguración del paseo de Mari Zozaia en el nuevo barrio de Altzate. Zozaia fue una errenteriarra que en 1609 fue procesada, interrogada, torturada y condenada en el contexto del sumario de Zugarramurdi.

De este modo, el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con el cierre de la programación, se inaugurará el Paseo Mari Zozaia, situado en el entorno de Altzate. La inauguración, que correrá a cargo del grupo de mujeres de Emakumeen Etxea, será a las 18.00 horas. En caso de que haga mal tiempo, la inauguración se pospondrá al 12 de diciembre.

Las actividades arrancan ya

A pesar de que el cinco de diciembre sea un día grande, desde el Consejo de Igualdad adelantan que habrá actividades desde la próxima semana. Es el caso de la proyección del documental 'A Witch Story' organizada junto con Ozzinema, que tendrá lugar el 18 de noviembre a las 19.00 horas en cines Niessen. En esta línea las entradas están disponibles en Lekuona Fabrika o en sarrerak.errenteria.eus.

Por su parte, Emakumeen Etxea acogerá el 20 de noviembre a las 18.00 horas la mesa redonda 'La caza de brujas desde una perspectiva feminista'. En ella participarán la periodista Arantxa Iraola y las historiadoras Amaia Nausia Pimoulier y Leire San Martin Marcos.

Día Internacional

Como no podía ser de otra manera, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayuntamiento de Errenteria se sumará la convocatoria del movimiento feminista. Asi, Oreretako Asanblada Feminista ha convocado a las 19.00 horas una manifestación que partirá desde la plaza Clara Rangel.

Noviembre lo cerrará la obra de teatro 'Akelarre', interpretada por Virginia Imaz. En dicho espectáculo, Imaz presentará en un tono humorístico temas como el mal de ojo, el trato con el diablo, las hechicerías, la caza de brujas. La cita será a las 19.00 horas en Niessen Kulturgunea y las entradas estarán disponibles en Lekuona Fabrika o en sarrerak.errenteria.eus.

Por su parte, el 4 de diciembre, a las 18:00 horas en Emakumeen Etxea se presentará el diagnóstico 'Espacio público sin violencias machistas en Errenteria'. El diagnóstico quiere ser el punto de partida para el desarrollo de futuras intervenciones en el municipio.