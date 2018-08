Errenteria pone banda sonora a la Aste Nagusia donostiarra Pirata, de RocKalean, y Yoni Camacho, de Sonakay, improvisando juntos. / FOTOS ARIZMENDI Primero Sonakay en el cañonazo, y después RocKalean en el Boulevard, representaron musicalmente al municipio MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Martes, 14 agosto 2018, 00:18

El primer fin de semana de la Semana Grande donostiarra ha tenido como protagonistas a algunas caras conocidas de Errenteria, al menos musicalmente hablando.

El primero en hacer acto de presencia fue Yoni Camacho, vecino de Errenteria que forma parte del conocido grupo de fusión vasco-flamenca Sonakay. Yoni actúa, por lo general, como cabeza visible y cantaor del grupo. Ellos fueron los encargados de entonar su particular 'Artillero' antes del cañonazo el pasado sábado, pero no solo eso, ya que horas más tarde actuaron en el kiosko del Boulevard acompañados de la voz lírica de Raúl Rubio, compañero del grupo en el programa Got Talent -donde saltaron a la fama-. Juntos, pusieron a bailar a todos los presentes.

RocKalean en el Boulevard

Por otro lado, el grupo errenteriarra RocKalean también se dio cita en el Boulevard, en esta ocasión a las 19 horas. Siguiendo su ya habitual estilo de temas rockeros en euskera, inglés y castellano, llenaron el Boulevard donostiarra hasta la bandera.

La anécdota destacada sucedió cuando Yoni de Sonakay se acercó a Pirata, de RocKalean, al final de laactuación, y juntos pudieron demostrar lo que tienen en común: su talento musical y sus raíces errenteriarras.