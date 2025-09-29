Errenteria pondrá en marcha el Plan piloto de empleo y desarrollo local

Errenteria será uno de los municipios en los que se pondrán en marcha los nuevos planes piloto de empleo y desarrollo local de la ... mano del Gobierno Vasco. Un papel protagonista que se podrá llevar a cabo gracias a la Ley 15/2023 sobre Empleo. De este modo, los ayuntamientos tendrán competencias para diseñar y ejecutar políticas activas, fomentando la inclusión y la inserción laboral, alineadas con las necesidades reales y garantizando el derecho a un trabajo digno.

Así pues, Errenteria y el resto de las localidades de la comarca han sido seleccionados para formar parte de este plan piloto, teniendo en cuenta la experiencia de los cuatro ayuntamientos de Oarsoaldea, la diversidad territorial y las tasas de desempleo. Para ello, el proceso contará con un diagnóstico detallado de la situación socioeconómica de la comarca. Además, se definirán objetivos concretos para poder crear mecanismos de seguimiento y evaluación.

Por su parte, la alcaldesa de Errenteria y presidenta de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, Aizpea Otaegi, subrayó que este nuevo modelo, que supone una transformación de arriba a abajo, «pone en valor el protagonismo y la responsabilidad de los ayuntamientos». En este sentido, ha destacado que los municipios de Oarsoaldea están preparados para afrontar este reto, teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos 30 años. En este aspecto, esta prueba piloto contará con un presupuesto de 1,56 millones de euros, mientras que en 2026 se añadirán otros 5,47 millones de euros.

Una vez finalizada la fase piloto, a partir de 2026 los planes se extenderán a todos los municipios y comarcas, incluidos aquellos con menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de garantizar un empleo de calidad adaptado a las necesidades locales.