Otaegi durante su intervención.

Errenteria

Errenteria pondrá en marcha el Plan piloto de empleo y desarrollo local

Contará con un presupuesto de 1,56 millones de euros, mientras que en 2026 se añadirán otros 5,47 millones de euros

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

Errenteria será uno de los municipios en los que se pondrán en marcha los nuevos planes piloto de empleo y desarrollo local de la ... mano del Gobierno Vasco. Un papel protagonista que se podrá llevar a cabo gracias a la Ley 15/2023 sobre Empleo. De este modo, los ayuntamientos tendrán competencias para diseñar y ejecutar políticas activas, fomentando la inclusión y la inserción laboral, alineadas con las necesidades reales y garantizando el derecho a un trabajo digno.

