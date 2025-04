Errenteria ya está lista para la XXXVII edición de Sagardo Eguna en la que no faltará la lluvia

Un año más llega el Sagardo Eguna a Errenteria y un año más llegará de la mano de chubascos dispersos que podrían prolongarse a ... lo largo de la tarde Tal y como predice Euskalmet. Los errenteriarras, no obstante, tratarán de protegerse del agua en las distintas carpas instaladas para la ocasión y así disfrutar de un día grande sin tener que mirar al cielo, algo que ya ocurrió en 2024, donde las lluvias acompañaron parte de la jornada festiva.

Será la XXXVII. edición, que arrancará con el transporte de las kupelas de sidra de la mano de los bueyes como se hacía hace varias décadas. Algo que se destacó en la presentación, donde se subrayó que «Sagardo Eguna era un día de tradiciones».

A las 12.00 horas se celebrará el primer txotx en la plaza de los Fueros, con la presencia de los homenajeados Angel Utxa y Gurenda Erkizia. A su vez habrá animación callejera con dulzaineros, trikitilaris, txistularis, dantzaris, txalapartaris, bertsolaris...

Como en ediciones anteriores el txotx de la tarde arrancará a las 18.00 horas en la carpa instalada en la Alameda Angel Utxa y Gurenda Erkizia serán homenajeados por su labor como ayudantes del Sagardo Eguna

El txotx de la tarde, por su parte, será a las 18.00 horas, en la Alameda, como es habitual. Allí se podrá degustar la cosecha del último año de innumerables sidreros de Euskal Herria. Un momento en el que seguro cientos de personas se acercarán a la Alameda, donde las botellas de sidra serán las protagonistas. En este sentido, y como viene siendo habitual en esta fiesta, el buen ambiente podrá con el mal tiempo que está pronosticado. Con tanto líquido quizás algo de comida será necesaria. Por ello, de la mano de Eusko Label se asará ternera y habrá varios puestos de talos durante todo el día, mientras la animación callejera seguirá ambientando Errenteria.

La lluvia amenaza la romería

La amenaza de lluvia, no obstante, parece que también tendrá en vilo a los asistenes de San Marko Eguna. Y es que el fin de semana en el que Errenteria vive dos fechas muy señaladas, parece que la metereología no quiere acompañar. Y es que para la jornada dominical según la previsión de Euskalmet no se espera que se superen los doce grados. A pesar de ello, lo que es seguro es que en el fuerte de San Marcos se vivirá una gran jornada en la que volverán a juntar tradición y fiesta.