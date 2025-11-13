Errenteria continúa con las labores de toma de datos, digitalización y mejora del saneamiento

Quizás algún que otro errenteriarra ha encontrado en las últimas fechas algunos operarios levantando las tapas de las alcantarillas. Esto se debe a que ... el Ayuntamiento tiene contratados los trabajos de toma de datos, digitalización y mejora de las redes e instalaciones del saneamiento de cuatro sectores del municipio.

Unas labores que han sido contratadas por 430.621 euros y cuyos avances están yendo según lo previsto. No obstante, de dicha cantidad, el 56% estará financiado por los fondos de la Unión Europea-Next Generation canalizados a través del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico.

En esta línea, este último contrato está dividido en 4 sectores y se estima que se finalicen durante el año 2025. Las zonas donde se va a proceder a la limpieza de saneamiento, toma de datos, digitalización y mejora de las redes en este ejercicio son las siguientes: Olibet, Gabierrota, Alaberga, Biteri, Morrongilleta, Lope de Isasti, Igantzi, Galtzaraborda, Parque, Apeadero, Plaza Aralar,y Beraun.

Para complementar los trabajos que se están ejecutando actualmente para la mejora del saneamiento, antes de finalizar el año se contratarán la toma de datos de los canales principales de Errenteria, el estudio de alternativas y proyectos constructivos para evitar los vertidos al medio receptor y la redacción del Plan Integral General de Saneamiento. Estos trabajos también serán financiados al 56% por los fondos de la Unión Europea – Next Generation y se estima que se ejecuten durante el 2026.

No obstante, a pesar de que en estos momentos se están llevando a cabo estas labores de mantenimiento, cabe recordar que ya en 2020 el Ayuntamiento arrancó con un Plan de Vertido 0. El objetivo general es un levantamiento de las redes de saneamiento limpiando y analizando el estado de los colectores, detectar los posibles vertidos de aguas sucias a pluviales y así dar una solución a las mismas.

De este modo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, durante el año 2022 se realizó la mejora del saneamiento de una parte de la zona centro por un importe de 59.004 euros y durante el 2023, se realizó el resto de la zona centro valorado en 82.648,5 euros. En aquel entonces, el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo del 44% del coste porque el 56% restante corrió a cargo de los fondos de la Unión Europea- Next Generation.