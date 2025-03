El Ereintza quiere conseguir su quinta victoria consecutiva

Martin Sansinenea Errenteria. Jueves, 27 de marzo 2025, 20:10 Comenta Compartir

No será fácil, pero el reto motiva. El Ereintza Aguaplast tiene ante sí la opción de conseguir una victoria que supondría la quinta de manera consecutiva. Un triunfo que confirmaría las buenas sensaciones del equipo de Itziar Aldaburu. No obstante, el rival no será sencillo de batir. El Tolosa es sexto con 28 puntos, dos más que los errenteriarras.

Sin embargo, y a pesar que la diferencia en cuanto a puntos no es muy elevada, la entrenadora del Ereintza, Itziar Aldaburu, aseguró que «ahora nos vienen partidos muy complicados». Por ello, Aldaburu quiso relativizar la racha de resultados. «Estamos muy contentos con los encuentros ganados, pero eran esos choques que teníamos que sacar adelante», señala.

En este aspecto, en su último partido, en el que ganaron al Balonmano Loyola 28-22, «tuvimos algunos errores que ante otros rivales no nos podemos permitir». En cuanto a las acciones más determinantes que podrían salir caras, Aldaburu destaca que «las pérdidas de balón son las que nos pueden hacer más daño». De hecho, en su última victoria, los errenteriarras no pudieron escaparse en el marcador precisamente por esas pérdidas.

A pesar de ello, y como no podía ser de otra manera, tanto la plantilla como la entrenadora se muestran confiados ante un nuevo partido. Y es que en caso de sumar, estaríamos hablando de una fantástica racha.