El Ereintza cae en Tolosa pero demuestra su carácter competitivo

Un resultado a veces no refleja lo que ha ocurrido en un partido. Eso es precisamente lo que ocurrió con la derrota del Ereintza ... Aguaplast ante el Tolosa. Un encuentro en el que los errenteriarras cayeron por 33-23 en su visita a Tolosa.

No obstante, como destaca Itziar Aldaburu, «el equipo hizo un buen partido, y estoy muy contenta por el equipo». El motivo del orgullo reside en el esfuerzo colectivo que tuvo que hacer el Ereintza. «Teníamos cinco bajas, y jugamos el choque con dos primeras líneas, cuando normalmente suelen ser seis», destaca la entrenadora.

A ello se le suma el poderío físico del equipo tolosarra que «en ese aspecto es superior». No obstante, el primer tiempo hizo soñar al Ereintza con la victoria. «Nos fuimos ganando de uno, pero estuvimos con una renta de hasta cuatro goles» afirma Aldaburu.

Una primera mitad en la que se mostró el carácter competitivo del equipo. «Hubo varios jugadores que hicieron un gran partido a pesar de estar jugando en una posición distinta a la habitual», subraya orgullosa Aldaburu.

A pesar de ello, la corta rotación hizo su efecto en el partido. «A partir del minuto 25 de la segunda mitad notamos que físicamente estábamos por debajo, y eso hizo que el Tolosa tuviera una buena ventaja». En este sentido, no solo la corta plantilla y el nivel del rival fueron en contra. «Hubo algunas decisiones arbitrales que desde luego también nos perjudicaron», lamenta Aldaburu. No obstante, y a pesar de no haber usado, la entrenadora se muestra muy contenta «por el partido de matrícula de honor que realizaron los jugadores».