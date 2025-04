El Ereintza Bitek se queda sin opciones de ascender de manera directa

M. S. errenteria. Miércoles, 9 de abril 2025, 20:51 Comenta Compartir

El Ereintza Bitek llega al último encuentro de liga sin opciones conseguir un ascenso directo, pero no por ello el equipo de Urko Elustondo deja de ser competitivo. El conjunto errenteriarra venció 28-31 al MEK Eibar Eskubaloia, en un encuentro en el que el técnico no acabó muy satisfecho. «En general no creo que hiciéramos nuestro mejor partido a pesar de haber ganado», destaca. «Sabíamos que era un partido apretado porque el Eibar necesitaba vencer para mantener la categoría», reconoce el técnico. «Hubo momentos en los que nos tocó apretar los dientes a pesar de haber comenzado con una renta».

Tanto es así que el Eibar consiguió ponerse momentáneamente por delante en el marcador. Pero el Ereintza Bitek no se rindió. «Me gustó cómo el equipo no se vino abajo a pesar de ver la remontada del equipo rival», subraya Elustondo

Pensando en el playoff

Sin embargo, pesea al resultado, con las dos victorias que obtuvo el Urdaneta las opciones para clasificar de manera directa se esfumaron para el Ereintza Bitek. Pero la vía de los play off está asegurada, y el conjunto errenteriarra tendrá que competir de nuevo para subir a plata.

Su rival será el Leitzaran, que ha clasificado quinto en la liga. Tras ello, el Ereintza se enfrentará al vencedor del choque entre Elgoibar y Urdaibai. Una fase que en otros años no tendría que disputarse, «ya que los dos primeros se clasificaban de manera directa».

A pesar de esta circunstancia, Elustondo se muestra «muy motivado para esta fase en la que tendremos que hacer muy bien las cosas». El Bitek jugará los encuentros en casa ya que es el equipo que mejor liga ha hecho.

Pero la temporada regular no está finalizada, y el Ereintza recibirá este fin de semana al Urdaneta, equipo que ha clasificado como primero. A pesar de ser un encuentro en el que no se juega nada, Elustondo quiere despedir la temporada «con una buena victoria en casa ante nuestra gente».