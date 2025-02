El Ereintza Bitek pisa el acelerador y suma otra victoria en casa

El Ereintza Bitek ha pisado el acelerador y parece que no tiene freno. La racha del equipo de Urko Elustondo continúa tras su última ... victoria en casa ante el Egia por 29-22. Dos puntos más que permiten a las errenteriarras seguir la estela del Urdaneta que se encuentra primero con dos puntos más.

A pesar de la victoria por siete goles, «el equipo no hizo su mejor juego», lamenta Elustondo. Y es que el equipo «estuvo especialmente fallón en la primera mitad». En ambas facetas las errenteriarras no estuvieron finas. «En defensa no estuvimos como solemos estar, y en ataque perdonamos muchas acciones de seis metros», asegura el técnico.

A su vez, las pérdidas de balón fueron otro de los inconvenientes del equipo. «Fallamos pases que normalmente no solemos fallar, y eso no nos lo podemos permitir si queremos luchar por la primera plaza», afirmó Elustondo.

«Fallamos pases que no solemos fallar, y eso no nos lo podemos permitir si queremos luchar por la primera plaza»

Por su parte, el Egia mostró una buena cara en todo el partido. Las visitantes, que son penúltimas en la clasificación, demostraron que los puntos no tienen porqué reflejar la situación de un equipo. «Fueron un equipo muy duro y con bastante calidad que nos puso las cosas muy difíciles», asevera el entrenador del Ereintza Bitek.

En este sentido, «el marcador no hace justicia a lo que se vio en el partido». Y es que el encuentro, a pesar de haber finalizado con una diferencia de siete goles, «estuvo apretado». «A veces se nos acercaban a tres goles, a cuatro, y después nos íbamos a los cinco», asegura Elustondo.

A pesar de que el encuentro del Ereintza no fue el perfecto, el equipo continúa en una racha de resultados fantástica.

Además, los números hablan por sí solos. El Ereintza Bitek ha recibido 274 goles mientras que ha anotado 399. Una diferencia de 125, la mayor de la categoría, y por mucho.