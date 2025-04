El Ereintza Bitek finaliza la liga este sábado ante el Urdaneta

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 11 de abril 2025, 19:42 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

Los dos equipos sénior del Ereintza tienen citas este fin de semana. En el caso del Bitek, despedirá la liga ante el Urdaneta en casa a las 18.30 horas, mientras que el Aguaplast se enfrentará al Uharte a domicilio a las 20.00 horas.

Dos encuentros en los que no hay nada en juego, más allá de hacer un buen partido que permita, en el caso del Bitek, preparar los playoff. En este aspecto, como destacó Urko Elustondo, «llegar sin opciones de clasificar primero es algo que no es positivo, pero creo que tenemos mucha motivación para hacer unos play off muy buenos». En este sentido, el técnico tiene claro que «la preparación arranca ya, por lo que este partido tiene su importancia». Además, las errenteriarras buscarán vengarse de un Urdaneta que en la primera vuelta les venció.

A su vez, «despedir esta fase de la temporada con una victoria ante nuestra gente, que siempre ha estado apoyándonos, es algo que tenemos que intentar lograr», destaca el entrenador.

Por su parte, el Ereintza Aguaplast tiene un encuentro muy complicado ante el Uharte, que ocupa la quinta posición de la tabla. Un choque que se suma a esos encuentros que Itziar Aldaburu calificaba como «muy complicados». Tolosa, Anaitasuna y ahora Uharte, tres rivales de mucha entidad.

A pesar del nivel de los locales, los errenteriarras demostraron el pasado fin de semana en casa ante el líder que todo puede pasar. «Conseguimos hacer un buen partido ante el Anaitasuna por lo que creo que podemos conseguir sacar puntos», destaca Aldaburu.

No obstante, jugar en casa no es lo mismo que hacerlo a domicilio. «En Galtzaraborda hemos sido capaces de plantar cara a todos los equipos a pesar de que fueran superiores, no obstante lejos de casa la cosas es mucho más complicada», asegura.