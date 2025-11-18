El Ereintza Bitek continúa líder tras su quinta victoria consecutiva

Aunque el resultado diga una cosa, muchas veces lo vivido sobre una cancha es bien distinto. Esto es lo que le ocurrió al Ereintza Bitek ... el pasado fin de semana cuando venció 26-18 al Urdaibai. Un resultado amplio que «no refleja la dureza del encuentro», tal y como destaca Urko Elustondo, entrenador del equipo.

Un duelo en el que la clave «fue aguantar la primera parte, donde tuvimos que sufrir muchísimo. Sin embargo, sabíamos que si llegábamos bien a la segunda mitad tendríamos una buena oportunidad para ganar y así fue». En esta línea, los despistes en ataque no permitieron al Ereintza manejar una distancia cómoda. A pesar de ello, la defensa volvió a ser muy eficaz, dejando a las vizcaínas con diez goles por los doce que anotaron las errenteriarras.

Por este motivo, el descanso fue aprovechado para exigir una marcha más y de este modo romper el encuentro, y así fue. No obstante, dos exclusiones en contra permitieron al Urdaibai ponerse por delante, por lo que el Ereintza Bitek tuvo que apretar.

«La clave estuvo en el final del encuentro, donde vimos claramente que tuvieron un bajón físico, mientras que nosotras continuamos con un muy buen ritmo de partido, lo que nos permitió llegar al final con mejores sensaciones», destaca el entrenador.

Algo que se aprecia en los datos del choque. «Mientras que en la primera parte recibimos diez goles, que son pocos, en la segunda recibimos tan sólo ocho, lo que refleja que hicimos buenos ajustes». En este aspecto, Elustondo está «satisfecho», con el partido «a pesar de no haber hecho un encuentro de diez en ataque. Sin embargo, creo que en defensa estuvimos realmente bien, y también demostramos que físicamente estamos muy bien preparadas».

Todo ello permite al Ereintza Bitek mandar en la clasificación, algo que lleva haciendo desde la primera jornada. En este aspecto, el Ereintza Bitek se enfrentará a un rival directo, el Zuhegan Orio Eragin, que también suma cinco victorias. Por ello, «el de este fin de semana será sin duda un gran partido que además es fuera de casa, por lo que tendremos que hacer un encuentro perfecto para salir con la victoria».