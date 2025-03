El Ereintza Bitek acelera el paso y logra su sexta victoria consecutiva

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 11 de marzo 2025, 20:04 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

El Ereintza Bitek solo sabe conjugar un verbo. Ganar. Otra victoria, y ya son seis de manera consecutiva en la segunda mitad de la ... temporada, lo que supone un pleno. Esta vez, vencieron al Leizaran en casa con un resultado de 27-11, demostrando que el objetivo es quedar primeras. Una racha para la que no hay secretos. Trabajar entre semana, y salir a jugar con hambre. Esa es la clave. No obstante, hay factores que son determinantes. Entre ellos, uno que destaca por encima de los demás: la defensa. El equipo de Urko Elustondo dejó al Leizaran en tan solo once goles. Una anotación baja que se quedó en cuatro al término del primer tiempo.

«Dejar a un equipo que va quinto en liga con cuatro goles en el descanso es algo que habla muy bien de nuestra defensa», asegura, orgulloso, Elustondo. En este aspecto, como afirma, «fuimos un equipo muy solidario, ofreciendo ayudas constantemente». Por su parte, y a pesar de la defensa rival, el Ereintza pudo ser capaz de encontrar los goles. «El Leizaran es un equipo que sabe defender, pero estuvimos a un gran nivel y no nos pudieron parar». destaca el técnico. En este aspecto, Elustondo asegura que «parece fácil ganar los partidos, pero no lo es». Y es que el Erein-tza Bitek nos tiene mal acostumbrados. Ganar con esta solvencia la mayoría de los partidos no es lo habitual. El equipo continuará preparando los encuentros como lo que son, auténticas finales. «Tras esta victoria estamos pensando en el Zuhatzu, un rival que tampoco pondrá las cosas fáciles», asevera Elustondo. El choque se disputará el domingo a las 13.00, lejos de Galtzaraborda. El máximo rival del Ereintza, el Urdaneta, no pudo disputar su encuentro correspondiente a la jornada 17 por problemas en sus instalaciones. Esto hará que el equipo tenga que disputar dicho encuentro entre semana. Otra opción puede ser doblar partido el fin de semana, lo que supondría una carga de trabajo elevada.

