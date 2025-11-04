El Ereintza Aguaplast se hunde sumando su tercera derrota consecutiva

Tras las buenas sensaciones que hubo en los primeros encuentros de liga, parece que el Ereintza Aguaplast se ha encontrado con un muro. «Estos ... últimos partidos han sido malos», lamenta Itziar Aldaburu tras la derrota por 30-29 ante el Eibar.

Era un partido que «estaba marcado en rojo en el calendario porque sabíamos que jugar ante el Eibar lejos de casa no es sencillo», reconoce. En esta línea, destaca que «es un equipo muy potente físicamente y que se conocen a la perfección porque llevan muchos años jugando a lo mismo».

Asimismo, la larga lista de lesionados obligó al Aguaplast a luchar contra viento y marea. «Teníamos a seis lesionados, pero fuimos capaces de recuperar dos veces una desventaja de siete goles, algo que sin duda hay que subrayar porque es algo muy complicado». En este aspecto, como destaca la entrenadora «comenzamos con un parcial de cuatro a cero, algo que nos ocurre en muchos de los duelos porque no entramos bien al partido».

A pesar de ello, «Ibai Sesén, nuestro guardameta, estuvo a un muy buen nivel, lo que permitió continuar con el partido». Sin embargo, los contragolpes del Eibar hicieron que los errenteriarras se marchasen seis por debajo al descanso.

Una desventaja que podría parecer enorme, pero ya se sabe que el Ereintza Aguaplast siempre guarda algo bajo la manga. «Tuvimos opción de empatar el partido pero nuestro último lanzamiento se marchó fuera», lamenta la entrenadora.

Una derrota que sin duda duele porque es la tercera que suman los errenteriarras de manera consecutiva. Una racha que recuerda a la que vivió el equipo la pasada campaña a estas alturas de liga. En este aspecto, Aldaburu cree que «se debe a que sufrimos lesiones muy importantes que hace un daño mental muy grande».

Y es que de nuevo los problemas físicos asolan al equipo. «Nuestro segundo capitán se ha lesionado gravemente la rodilla, y el equipo está tratando de superar eso». Algo que sin duda lograrán unidos, como lo han hecho siempre.

Por ello, el primer paso será conseguir los dos puntos en casa ante el Uharte el próximo fin de semana.