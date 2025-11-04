Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
El Ereintza Aguaplast deberá dar la vuelta a esta situación.

Errenteria

El Ereintza Aguaplast se hunde sumando su tercera derrota consecutiva

Los de Itziar Aldaburu cayeron por un gol frente al Eibar en un partido en el que la plaga de lesiones fue de nuevo determinante

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Tras las buenas sensaciones que hubo en los primeros encuentros de liga, parece que el Ereintza Aguaplast se ha encontrado con un muro. «Estos ... últimos partidos han sido malos», lamenta Itziar Aldaburu tras la derrota por 30-29 ante el Eibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ereintza Aguaplast se hunde sumando su tercera derrota consecutiva

El Ereintza Aguaplast se hunde sumando su tercera derrota consecutiva