El Ereintza Aguaplast demuestra por qué Galtzaraborda es un fortín

Martin Sansinenea Errenteria Lunes, 7 de abril 2025, 20:16

El Ereintza Aguaplast volvió a demostrar el sábado que en el balonmano no se puede dar un partido por ganado antes de jugarlo. El ... conjunto dirigido por Itziar Aldaburu recibió en casa al primer clasificado, el Helvetia Anaitasuna B. Un equipo que llegaba como lo que es, el mejor equipo de la liga, pero eso no garantiza la victoria. «Ganar no está siendo sencillo para esas plantillas que visitan Galtzaraborda», destaca orgullosa Aldaburu. El partido ante el Anaitasuna fue otra buena muestra. Los errenteriarras lograron sumar un meritorio empate a 31.

E incluso fueron un buen rato por delante en el marcador. «Estuvimos con una renta de unos cuatro goles, pero ellos cambiaron la táctica y a nosotros nos costó reaccionar», lamenta la entrenadora. En este aspecto, Aldaburu tiene claro que «esa es responsabilidad mía, ya que sabíamos que si cambiaban a un tres dos uno podíamos contestar». Las lesiones también han vuelto a jugar su papel. «Se ha confirmado que Josu tiene una rotura del ligamento anterior, por lo que fuimos al partido con cuatro primeras líneas, cuando se suele ir con seis o siete», destaca. Por este motivo, la entrenadora afirma que «jugar con esta situación es algo que hay que subrayar, porque el equipo da la cara». Despedida a Duarte y Mujika El encuentro también estuvo marcado por la emoción de una despedida. Los jugadores del Aguaplast, Dani Duarte e Iker Mujika recibieron un bonito homenaje por parte de sus compañeros, quienes les despidieron con un sentido aurresku para después fundirse en un abrazo grupal. Un factor que como destaca Aldaburu, «hizo que el equipo saliera con más hambre todavía». Unas ganas de vencer que deben durar hasta el final de la presente campaña, para la que cada vez restan menos jornadas. En este aspecto, la entrenadora lo tiene claro. «Debemos sumar más puntos en los últimos tres encuentros de la temporada para finalizar de manera positiva».

