El Equipo de Gobierno presenta su propuesta presupuestaria de 72,9 millones de euros

Errenteria cuenta ya con una propuesta de presupuestos para el próximo año, que ascenderá hasta los 72,9 millones de euros, lo que supone un ... aumento de un 7,4% respecto a las partidas de este año. Así lo han anunciado este viernes la alcaldesa, Aizpea Otaegi, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Eneko Del Amo,y la teniente alcalde Maite Gartzia,

En esta línea, como ha destacado Otaegi, «la propuesta mantiene la línea ascendente de los últimos años». Y es que desde 2023 el presupuesto ha crecido en casi 10 millones de euros, suponiendo un incremento acumulado del 15,6% en los tres últimos ejercicios. Un aumento con el que «presentamos unos presupuestos ambiciosos pero también responsables».

En este sentido, el incremento previsto del Fondo Foral de Financiación Municipal (estimado en un 10,25%), la financiación externa inculada proyectos e inversiones, así como la evolución positiva de la recaudación de tributos y precios públicos (de acuerdo al incremento del 2,4% aprobado con la modificación de ordenanzas fiscales) consolidan la solidez presupuestaria municipal y afianzan una mayor capacidad de gasto.

Cuatro grandes retos del municipio

Con estos presupuestos el Equipo de Gobierno pretende dar respuesta a cuatro grandes retos. Por un lado, intensificar proyectos de regeneración urbana, por otro, reforzar la protección social así como profundizar en la transición ecológica y continuar impulsando la cultura.

En los proyectos de regeneración urbana se sigue dando continuidad a proyectos de «accesibilidad y movilidad vertical tan importantes como el eje Pontika - Luis Mariano Igantzi, cuya ejecución comenzará en breve, y para la que se destinarán adicionalmente 570.000 euros», ha aseverado la alcaldesa.

Además, el Gobierno pretende darle continuidad al Plan Galtzaraborda dotando de 1,2 millones de euros más en inversiones, concretamente con 700.000€ para ejecutar las obras de la Haurreskola en actual licitación y para la ejecución de las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en la calle Parke, destinando para ello 500.000€.

Asimismo recoge una partida para la realización de un proceso participativo junto con la ciudadanía y los agentes del barrio. para diseñar colectivamente la regeneración del parque Urdaburu. Por su parte, en Olibet, se creará un nuevo servicio de ludoteca y familia gunea, para el que se destinarán 500.000 euros.

En cuanto al presupuesto de servicios sociales, cabe destacar que recibirá un aumento del 25,24% respecto a 2025. Dicha subida está relacionada por la «apuesta por reforzar el servicio domiciliario y dignificar las labores de cuidados equiparando las condiciones económicas de las trabajadoras subcontratadas con las de las municipales». En este marco, el proceso de definición realizado en torno al edificio Fini Rubio concluirá con la redacción del proyecto de ejecución. Para ello se ha destinado también una partida presupuestaria de 120.000 euros.

Además, y siguiendo la lógica del plan de vivienda propuesto al Gobierno Vasco para la declaración de Errenteria como zona tensionada se reforzarán las medidas para facilitar el acceso a la vivienda destinando más de 200.000 euros en diferentes acciones y creando una nueva oficina de atención y asesoramiento a la ciudadanía.

6 millones para la gestión de residuos

En materia de transición ecológica, la propuesta recoge una partida de aproximadamente 6 millones de euros para gestión, recogida y tratamiento de los residuos. En materia de energías renovables se impulsará la instalación de placas fotovoltaicas en tejados de los equipamientos municipales proponiendo para ello un total de 440.000 euros.

Además se destinarán 1.700.000 euros para la creación de nuevos espacios verdes, como el Parque Barandiarán, cuyas obras se encuentran en licitación.

Subida del 16% en la movilidad

Por último, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible destinarán 1.109.000 euros para continuar impulsando el transporte público, lo que supone un incremento del 16,37% respecto al 2025.

Es destacable también la apuesta por reforzar las líneas de trabajo existentes en cultura, con un incremento presupuestario del 11,64% así como la dotación presupuestaria para comenzar los trabajos de construcción de la casa de la la música en Altzate (2.000.000€) , cuya licitación se activará en breve. Además, se recoge una subida del 22% en la promoción del euskera.

Trasladado a los demás grupos

En cuanto a las aportaciones que pueden realizar el resto de grupos, Otaegi ha señalado que «el Equipo de Gobierno tiene la voluntad de escuchar las propuestas de los demás grupos». En este aspecto, ha afirmado que la propuesta ya ha sido enviada a las formaciones políticas que conforman la oposición.