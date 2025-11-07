Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko del Amo, concejal de hacienda, la alcaldesa Aizpea Otaegi y Maite Gartzia, teniente de alcaldesa
Errenteria

El Equipo de Gobierno presenta su propuesta presupuestaria de 72,9 millones de euros

Desde 2023 el presupuesto ha crecido en casi 10 millones de euros, suponiendo un incremento acumulado del 15,6%

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:44

Errenteria cuenta ya con una propuesta de presupuestos para el próximo año, que ascenderá hasta los 72,9 millones de euros, lo que supone un ... aumento de un 7,4% respecto a las partidas de este año. Así lo han anunciado este viernes la alcaldesa, Aizpea Otaegi, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Eneko Del Amo,y la teniente alcalde Maite Gartzia,

