«No encontré buenas sensaciones, pero salí a darlo todo y a disfrutar»

A veces resulta complicado explicar por qué no salen las cosas según estaba planeado. Y menos aún cuando alguien está logrando sus mejores marcas. ... Sin embargo, Ibai Isasa no pudo demostrar el buen nivel de la temporada en los Campeonatos de España que tuvieron lugar en Sabadell.

«No sé exactamente por qué no pude hacerlo mejor, pero hay algo que no me dejó hacer las cosas como se», lamenta el nadador errenteriarra. Y es que como comenta, «desde el primer día no tuve buenas sensaciones dentro del agua». Esto hizo que sus posibilidades de conseguir medallas se desvanecieron. «El nivel era muy alto y no estar a gusto en el agua hace que sea muy complicado estar arriba», asegura. En este sentido, los resultados no han sido los esperados. «He quedado vigésimo en los cincuenta espalda, vigésimo segundo en la prueba de cien, en la prueba de 4X100 libre quedamos décimos, y en la prueba de 4X100 estilos quedamos novenos y en la prueba de 4X100 estilos mixtos undécimos».

Unos resultados que «no me han dejado satisfechos». No obstante, Isasa no se encuentra preocupado. «Soy de esas personas que no le da muchas vueltas a este tipo de situaciones», asegura optimista. Y es que como destaca «hay veces que llegas en gran forma a las competiciones, pero por el motivo que sea el cuerpo no responde». En este aspecto, afirma que «lo importante es seguir entrenando para intentar hacerlo mejor la próxima vez».

Por ello, una vez finalizada la campaña de invierno, el nadador errenteriarra ya mira el futuro con optimismo. «Del 24 al 27 de julio se disputará el Campeonato de España, una prueba en la que ya estoy pensando y para la que seguro daré guerra». Lo consiga o no, lo que seguro que consigue es disfrutar de la piscina, algo que sin duda es más importante que ganar.