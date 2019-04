La empresa Zaunk realizará el servicio de recogida de animales de compañía Dos perros disfrutan corriendo. / ARIZMENDI El Ayuntamiento confirma la licitación con un comunicado, a la vez que responde a las denuncias de empresa Kireba MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 27 abril 2019, 00:24

El Ayuntamiento de Errenteria ha emitido un comunicado en el que confirma que tras el proceso de licitación pública la nueva empresa adjudicataria de los servicios de recogida de perros y otros animales de compañía en las calles del municipio será la empresa vizcaína Zaunk.

Asimismo, el consistorio ha querido responder a la empresa Kireba debido a las denuncias realizadas en torno a la licitación del servicio de recogida. «Hay que diferenciar claramente dos puntos por el hecho de no tener nada que ver: por una parte, el servicio de recogida de animales y la calidad del mismo como garante de un trato adecuado a los animales; por otra, el proceso de licitación», han señalado.

Con respecto al bienestar de los animales, el Ayuntamiento ha recordado que «cuando en el año 2011 se dio el cambio de gobierno, la prestación del servicio tenía un presupuesto de 9.000 euros anuales. Sin embargo, y dado que el servicio que se realizaba le pareció al nuevo gobierno de escasa calidad, las condiciones del mismo se fueron modificando, mientras se hacía una apuesta importante tanto en la forma de recogida como en la custodia. Cuando en el año 2016 es contratada la empresa Kireba, el coste de la prestación del servicio es de 40.000 euros anules, es decir, prácticamente 4'5 veces más que el importe del 2011», se dice en el comunicado.

En cuanto al proceso de licitación, desde el consistorio han apuntado que «ninguna empresa recurrió los pliegos y que ha sido obtenido en concurrencia competitiva por la empresa Zaunk. En esta licitación también participó la empresa Kireba» que, según fuentes del consistorio, solamente obtuvo un punto más en la valoración técnica y «una puntuación notablemente más baja en la valoración económica». Es decir, a pesar de que en la puntuación final de la licitación la valoración técnica ha supuesto un 20% y un 80% la valoración económica, si se hubiesen invertido los porcentajes (20% valoración económica y 80% técnica) la empresa Kireba «tampoco habría sido adjudicataria», explican en dicho comunicado.

Además, afirman que entre las cuestiones que mejor fueron valoradas en la propuesta de la empresa Zaunk se puede enumerar que «dispone de veterinario entre su personal, se compromete a realizar las entregas en 40 minutos y ofrece entregar a los animales tanto a domicilio de las personas dueñas de los animales como en las dependencias municipales».

Extrañados con Kireba

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha mostrado su «extrañeza» por la respuesta que ha dado la Kireba «tras haber concursado y haber perdido la licitación, pretendiendo ganar por otros medios lo que ha perdido en la licitación, dado que como empresa ostenta también un interés empresarial». «Esta contratación -han explicado- debe hacerse, y así se ha hecho, mediante una la licitación pública en concurrencia con otras empresas. Además, la garantía del buen trato a los animales está en el presupuesto de esta partida y en los propios pliegos. Si Kireba entendía que estas no lo garantizaban podían haber recurrido los pliegos o no haberse presentado, pero no esperar al final de todo el proceso», han concluido.