Errenteria

Emakumeen Etxea organiza dos sesiones para decidir su futuro

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56

Emakumeen Etxea organizará dos sesiones abiertas para definir conjuntamente su hoja de ruta para el futuro. Dichos encuentros tendrán lugar el próximo 25 de septiembre ... y el 2 de octubre de 17.30 a 20.30 horas. Desde sus inicios en 2015, el proyecto de Emakumeen Etxea acordó organizar un proceso de reflexión para valorar la trayectoria. En este aspecto, a principios de año se inició el proceso con la recogida y análisis de información, y en este momento el objetivo es reflexionar de manera colectiva sobre el camino para los próximos años. Por este motivo, Emakumeen Etxea quiere animar a participar en estas dos sesiones a todas las mujeres de Errenteria, tanto a las que ya participan en el proyecto como a las que quieran conocerlo de primera mano.

