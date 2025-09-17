Emakumeen Etxea organiza dos sesiones para decidir su futuro

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Emakumeen Etxea organizará dos sesiones abiertas para definir conjuntamente su hoja de ruta para el futuro. Dichos encuentros tendrán lugar el próximo 25 de septiembre ... y el 2 de octubre de 17.30 a 20.30 horas. Desde sus inicios en 2015, el proyecto de Emakumeen Etxea acordó organizar un proceso de reflexión para valorar la trayectoria. En este aspecto, a principios de año se inició el proceso con la recogida y análisis de información, y en este momento el objetivo es reflexionar de manera colectiva sobre el camino para los próximos años. Por este motivo, Emakumeen Etxea quiere animar a participar en estas dos sesiones a todas las mujeres de Errenteria, tanto a las que ya participan en el proyecto como a las que quieran conocerlo de primera mano.

Para poder asistir habrá que escribir un correo a emakumeenetxea@errenteria.eus. Asimismo se recuerda que La Casa de las Mujeres tiene sus puertas abiertas los lunes y viernes de 9.00 a 13.00 horas y de martes a jueves por las tardes, de 16.00 a 20.00, en el Parque Txirrita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión