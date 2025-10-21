Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Emakumeen Etxea acoge mañana el primer coloquio.

Errenteria

Emakumeen Etxea acogerá un cinefórum con la serie 'Querer'

Se realizará en dos jornadas en las que tras ver los episodios se abrirán espacios para el debato sobre la violencia sexual

Martin Sansinenea

Errenteria.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Emakumeen Etxea acogerá los próximos 23 y 30 de octubre un cinefórum con su posterior debate que se formará a partir de la serie 'Querer'. Dicha serie de 4 capítulos dirigida por Alauda Ruiz de Azúa pone el foco en una de las violencias patriarcales que cuenta con un «gran tabú», tal y como destacan desde la organización. Se trata de la violencia sexual en el ámbito de la pareja heterosexual, Para tratar dicho problema, en la primera sesión se e proyectarán dos capítulos y en la segunda se proyectarán las otras dos restantes. Ambas proyecciones se llevarán a cabo entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Tras ver los capítulos de ambas jornadas se procederá al coloquio, que estará dinamizado por el grupo de programación de Emakumeen Etxea, y habrá ocasión de debatir al final de ambas sesiones.

Esta es una serie que ya forma parte del premiado catálogo de la directora de Bizkaia. Con la serie 'Querer' ganó el Premio Feroz a mejor guión de serie, y recientemente ha ganado La Concha de Oro del 72º Festival de Cine de San Sebastián con el largometraje 'Los Domingos'. Por su parte, también cabe destacar su Goya a mejor dirección novel por su primer largometraje 'Cinco lobitos'.

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que no será necesaria la compra de entradas ni ningún tipo de inscripción. Por su parte, se recuerda que Emakumeen Etxea tiene sus puertas abiertas los lunes y viernes, de 09.00 a 13.00 horas, y de martes a jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas, en el Parque Txirrita. Además en caso de requerir cualquier información se puede contactar a través del 943 449 630 o el correo electrónico de emakumeenetxea@errenteria.eus.

