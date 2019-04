Elkarrekin Podemos llama a participar en la marcha del 1 de mayo M.P. ERRENTERIA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:13

La coalición Elkarrekin Podemos de Errenteria llama a participar hoy en la ya tradicional marcha entre el municipio y Donostia que partirá desde la Alameda de Gamón a las 10.00h. «La grandes cifras económicas muestran una leve mejoría, en términos globales, respecto a años anteriores, pero esto no llega a la realidad cotidiana de muchísimas personas», afirman desde la coalición. «La ciudadanía lleva demasiado tiempo viendo cómo las reformas laborales han tenido efectos muy negativos en el mercado de trabajo. Hemos pasado de un escenario durante la crisis, en el que pobreza era sinónimo de paro, a un escenario post-crisis de trabajadores pobres, de gente que no llega a fin de mes y que no pueden afrontar su día a día en unas condiciones dignas», han explicado.