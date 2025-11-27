El Drogas actuará en un Lekuona Fabrika completamente lleno

Enrique Villarreal Armendariz (Pamplona, 1959), conocido artísticamente como El Drogas llegará este viernes a Errenteria para ofrecer el primero de los dos conciertos que ... ofrecerá en la villa galletera. Lo hará a partir de las 20.00 horas en un espectáculo en el que se suma a un final de año en el que el de La Txantrea no se ha detenido ni un segundo.

Quién lo iba a pensar. Tras las paradas en Zaragoza, Santurtzi, Valencia o Bilbao, El Drogas aterriza en la villa galletera con más energía que nunca. No obstante, a diferencia de los anteriores municipios, los errenteriarras y personas que viven cerca de la localidad podrán disfrutar de su energía por partida doble. Un show con el que cerrará el año.

Todo ello después de un verano en el que no ha parado de acudir a festivales. Ahora el cantante, bajista y escritor podrá ser disfrutado en casa en la que muy probablemente sonarán los temas más reconocidos de Barricada, que el pasado año cumplió 40 años desde que nació. Y es que aunque la banda fuera disuelta, lo que es evidente es que su legado continúa. Por ello, temas como 'No hay tregua', 'Blanco y Negro' o 'Oveja Negra' podrían formar parte del itinerario de Lekuona Fabrika.

El de La Txantrea volverá a Gipuzkoa el próximo mes de enero con otro conciertazo en San Agustín de Azpeitia

Un reclamo que parece que no ha pasado desapercibido para los amantes de la buena música. Y es que el cartel de sold out está colgado para ambas fechas desde hace semanas, lo que indica que el ambiente que se vivirá dentro de Lekuona Fabrika será espectacular. Algo que ya se ve en distintas redes sociales, donde los seguidores de El Drogas ya están esperando las citas de viernes y sábado. Habrá incluso quien decida repetir experiencia, seguro.

Tras estos dos espectáculos que sin duda dejarán un buen recuerdo en la villa, El Drogas continuará su gira en Sevilla y Burgos. No obstante, el 31 de enero volverá a Gipuzkoa para ofrecer un concierto en Azpeitia.