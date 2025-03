Los dos equipos sénior del Ereintza consiguen victorias importantes

Ereintza Bitek olvidó de manera rápida su derrota ante el Zuazo. Un partido que supuso un duro revés para el equipo de Urko Elustondo. No ... obstante, las errenteriarras volvieron a la senda de la victoria con un contundente 28-9 ante el Kukullaga.

Fue un partido cómodo, especialmente porque el equipo volvió a hacer de la defensa un auténtico muro impenetrable. En ataque, en cambio, «a pesar de los goles creo que pudimos haber hecho las cosas algo mejor, pero en partidos en los que tenemos esta ventaja podemos fallar», destaca Elustondo.

Este triunfo supuso, además, algo importante. «Más allá del juego, le dije a la plantilla que teníamos que ganar para nosotras», destaca el entrenador. En este aspecto subraya que «no tenemos que demostrarle nada a nadie». Con este mensaje, «el equipo respondió, algo con lo que estoy muy satisfecho».

Por su parte, y como nota positiva, cabe destacar la reincorporación de Eider Martiarena después de una larga lesión que le ha mantenido lejos de la pista más de un año.

En cuanto a los encuentros que están por venir, el Ereintza Bitek jugará sus próximos partidos ante el Urdaibai y el Eibar lejos de Galtzaraborda.

El Aguaplast amplía su racha

En cuanto al equipo masculino, su victoria ante el Balonmano Loyola por 28-22 supuso la cuarta de manera consecutiva, «Es una buena cantidad de victorias que nos ha permitido conseguir puntos importantes», destaca la entrenadora Itziar Aldaburu.

Respecto al partido, los errenteriarras buscaron «meterle un ritmo muy alto». No obstante, «el ritmo de juego fue incluso más elevado del que realmente nos interesa».

Quizás por ello, «cometimos varias pérdidas de balón que no debemos permitirnos, ya que de esta manera es muy difícil marcharse en el marcador». Además, el fondo de armario disponible para el encuentro no ayudó mucho, y es que el equipo de Aldaburu contó con bastante bajas. Por su parte, y a pesar de la buena racha del equipo, la entrenadora no se fía. «Ahora nos toca enfrentarnos a rivales que son muy potentes, por lo que ganar será más complicado si cabe», destaca.

A pesar de ello, la confianza en el equipo es plena. Su siguiente rival será el Tolosa Eskubaloia, a quien se enfrentará el próximo sábado, día 29.