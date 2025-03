Doble cita musical este fin de semana en la Basílica de María Magdalena con Dos-i y Mirua

Los seguidores de la música coral tienen una nueva cita imprescindible este fin de semana. Los grupos Dos-i y Mirua ofrecerán sendos conciertos ... en la Basílica de María Magdalena.

El primer recital correrá a cargo de Dos-i, el viernes 21, a las 20.00 horas. La coral formada en 2022 es «un grupo que huye de lo clásico en el mundo coral», destacan. Y es que su estilo desenfadado es una de sus señas de identidad. No obstante, esta manera de hacer las cosas no significa que sus conciertos están exentos de calidad.

De hecho, con su concierto 'Hits' «estamos seguros de que el público disfrutará», vaticinan. Y es que el tipo de canciones seleccionadas son una buena muestra de las intenciones de la formación. Todas las elecciones son canciones míticas del pop que han sido versionadas para el mundo coral. «Ha habido que hacer arreglos pero creemos que el resultado será fantástico». 'Bohemian Rhapsody', de Queen; 'Can't buy me love', de Lennon y McCartney; 'Hallelujah', de Leonard Cohen; 'I'll follow the sun', de Lennon y McCartney; 'Every Breath You Take', de Sting; 'Can't help falling in love', de Peretti, Creato y Weiss; o 'Ilargia', de Ken Zazpi son algunos de los clásicos que se interpretarán y que harán que quienes asistan a la ermita disfruten de un gran concierto.

Dos-i ofrecerá su espectáculo 'Hits' que contiene grandes clásicos del pop reversionados para el mundo coral

Tras ello, y con el sábado como jornada de descanso, el domingo la actividad musical volverá a la basílica. En este caso de la mano del grupo Mirua. Llegados desde Iruña ofrecerán su concierto a las 12.00 horas.

Una gran manera de cerrar la semana con un grupo con una buena trayectoria. Desde 2010, el grupo tiene actuaciones destacadas como 'Concierto de Música del Renacimiento Europeo', con el grupo de flautas de pico Ensemble Garklein dirigido por Iñigo Casalí, y la participación junto con las corales San Andrés y Atarrabia en el espectáculo 'Larrain-dantza: Nafarroatik lau haizetara'.

En cuanto al programa, lejos de los éxitos reversionados de Dos-i, Mirua ofrecerá un repertorio también impresionante. 'An Irish Bleshing', de J.E. Moore Jr; 'Zamba de mi esperanza', de l. Morales y E. Osuna R.; 'Maitasun atsekabea', de J. Guridi; 'Sancta Maria', de J. Schweitzer; o 'El menú' de C. Zöllner y M. Arregui son algunos de los títulos seleccionados por el grupo navarro.