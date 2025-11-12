Talleres, espectáculos, charlas y deporte en para celebrar el Día del Euskera

Errenteria se volcará con el Día del Euskera. Esa jornada, que se celebrará el próximo tres de noviembre, traerá consigo una infinidad de actividades a ... la villa. Desde el 17 de noviembre hasta el ocho de noviembre Errenteria tendrá talleres, espectáculos y charlas para todas las edades. Así lo presentó este martes el Ayuntamiento junto a varios agentes del municipio que han participado en la preparación del programa.

Entre los talleres, destaca Zerealak ezagutzeko aukera, Oarsopedia, Euskara gure herrian o Bideojokoak euskaraz. Sin embargo, cabe subrayar el taller Hitzen sorrera, que se llevará a cabo en Badalab y contará con la participación de Olatz Salvador y Alaia Martin.

También habrá diferentes espectáculos como la obra de teatro Arizona; Muxikoak o el taller artístico Hegan egiteko gogoa. Los más pequeños podrán disfrutar Harritzeko ipuinak; un espectáculo de marionetas, mientras que la música también será protagonista con Herri kantaldia y la actuación itinerante Doinuz kalerik kale kantuz plazarik plaza. Continuando con la cultura, habrá presentaciones de libros y charlas. El escritor Garikoitz Goikoetxea estará en la localidad galletera para hablar sobre su obra 'Esnatu ala hil' y el alumnado de los dos euskaltegis de la localidad contarán con la presencia del escritor Mikel Pagadi para hablar sobre su libro 'Bisita'. También habrá una charla sobre los derechos lingüísticos de la ciudadanía de la mano de Hizkuntz Eskubideen Behatokia.

Presentación de la Korrika

Entre las fechas a tener en mente está la del 29 de noviembre, jornada en la que se presentará la 24 Korrika. Para ello, AEK ha organizado una alubiada, ya que precisamente ese día se cumplen 45 años del comienzo en Oñati de la primera edición de Korrika. Después de comer habrá un espectáculo de Bingo a cargo de Yogurinha Borova.

El deporte también tendrá su espacio en la programación, ya que diferentes asociaciones y entidades del municipio han sido invitadas a participar en el campeonato popular de Sokatira.

Xenpelar Bertso Eskola celebrará las eliminatorias y la final de Xenpelar saria. Asimismo, se podrá participar en el concurso Blaitu Mihiluze Kahoot y los colegios del municipio también tendrán la oportunidad de participar en el concurso Egin Ttap! Euskarazko lehiaketa digitala.

Los comercios se suman

Por otra parte, el Ayuntamiento de Errenteria pondrá en marcha una campaña con los establecimientos del municipio bajo lema Merkataritzan eta ostalaritzan ere ari gara. Desde el 17 de noviembre hasta el 3 de diciembre, la ciudadanía podrá participar en un sorteo por las compras realizadas en los establecimientos que participan en la campaña 'Euskaraz barra- barra', El premio consistirá en dos entradas gratuitas para todos los espectáculos en euskera organizados por el Ayuntamiento durante el año 2026.

Como novedad, el próximo 2 de diciembre se celebrará en la Lekuona Fabrika la iniciativa Biblioteca Humana: An(h)iztunak. Se trata de una iniciativa conjunta de los departamentos de Diversidad Cultural y Política Lingüística y, en ella, a través de conocimientos y experiencias compartidas, los protagonistas de la Biblioteca Humana compartirán con las personas participantes historias de vida e intereses propios.

Esta fecha se suma al Día del Euskera, pero también a las XI Jornadas de Derechos Humanos.Todas las actividades programadas en el marco del Día del Euskera serán gratuitas aunque en algunas de ellas será necesario realizar una inscripcion a través del enlace https://sarrerak.errenteria.eus.