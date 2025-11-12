Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal de política lingüística municipal Leire Mazizior junto a varios agentes que participan en el variado programa

Talleres, espectáculos, charlas y deporte en para celebrar el Día del Euskera

Errenteria se llenará de eventos entre el 17 de noviembre y el 8 de diciembre para celebrar la jornada

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:49

Comenta

Errenteria se volcará con el Día del Euskera. Esa jornada, que se celebrará el próximo tres de noviembre, traerá consigo una infinidad de actividades a ... la villa. Desde el 17 de noviembre hasta el ocho de noviembre Errenteria tendrá talleres, espectáculos y charlas para todas las edades. Así lo presentó este martes el Ayuntamiento junto a varios agentes del municipio que han participado en la preparación del programa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  8. 8

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  9. 9

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Talleres, espectáculos, charlas y deporte en para celebrar el Día del Euskera

Talleres, espectáculos, charlas y deporte en para celebrar el Día del Euskera