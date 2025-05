«Detrás del proyecto del Boga hay mucha ilusión y trabajo»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 30 de mayo 2025, 19:39 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

La Alameda de Errenteria contará con un nuevo establecimiento a partir de mañana, domingo 1 de junio. Un bar en el que se fusionará «la buena comida, con variedad de vinos y vermús y un gran ambiente». Boga será su nombre y Dabid Muñoz, más conocido como 'Mendeku', Julen Palenzuela y Gabriel Guruceta son sus creadores. La inauguración será a las 18.00 horas.

Tres mentes que han decidido juntarse para «crear un proyecto con el que tenemos mucha ilusión y en el que creemos mucho». No obstante, algo así no nace de la noche a la mañana. «Yo siempre he tenido la idea de trabajar con 'Mendeku' y Julen, a quienes conozco y tengo mucha estima, y al ver que el local quedaba libre, decidí proponérselo sin duda», afirma Guruceta.

Un local que previamente fue conocido como el KB, un lugar muy conocido de la zona. Sin embargo, ahora cambiará por completo. «Nuestra idea es ofrecer como producto principal los camperos», destaca Guruceta. El mítico bocata malagueño aterrizará en Errenteria para «aportar algo diferente». En este sentido, la carta ha sido diseñada por 'Mendeku', encargado de la cocina del Aker. Como él mismo afirma, «hemos hecho una carta que desde mi punto de vista va a funcionar, ahora solo queda que la gente coincida».

El campero será uno de los protagonistas, a los que se le unirán buenos vinos y vermuts, así como bocatas y hamburguesas

Y es que «este ha sido siempre nuestro objetivo, ofrecer algo que todavía no se ofrezca, y creo que con esto lo conseguiremos», destaca 'Mendeku'.

No obstante, el nuevo establecimiento no se quedará en los camperos, sino que también ofrecerá bocatas y alguna hamburguesa. En esta línea, la comida deberá de ir acompañada por alguna bebida. «Vamos a ofrecer vinos y vermús que sean algo diferentes», subraya Palenzuela. Y es que si de algo saben los socios del Aker es de bebidas, ya que también cuentan con un local especializado en vinos y vermús llamado La Bodeguita del Aker.

«La experiencia es un grado»

En cuanto a abrir un nuevo negocio, siempre existen complicaciones. Sin embargo, la experiencia acumulada por los tres socios del Boga hará que el nuevo local pueda pasar los baches que pueda haber.

En este aspecto, «los tres nos entendemos muy bien y sabemos cómo funciona la hostelería por lo que tenemos mucha confianza en que lo que vamos a ofrecer va a funcionar», asegura Guruceta. En esta línea, como subraya Palenzuela, «la experiencia siempre te aporta esa tranquilidad a la hora de afrontar los retos».

En esta línea, los tres concuerdan en que «tendremos a públicos distintos a los que ofrecerles grandes alternativas». Y es que a nadie se le escapa que en la Alameda coinciden jóvenes y adultos, por lo que un bar debe tener un poco de todo. «Tendremos productos para aquellos jóvenes que quieran cenar fuera o tomarse algo con la cuadrilla pero también los clientes habituales del Balea y el Aker encontrarán cosas con las que se sientan agusto», afirman los socios.

Lo que todavía no se sabe, es qué ocurrirá el día de la inauguración. «Todavía no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pero lo que sabemos es que será algo especial», señalan.

«Hay mucho esfuerzo detrás»

La nueva apertura llegará tras mucho esfuerzo. Y es que abrir un nuevo local no es sencillo. «Todo esto que vamos a presentar surge del trabajo bien hecho durante bastante tiempo, lo que nos anima a seguir», destaca Guruceta. En este aspecto, él mismo subraya que «nos sumergimos en esto porque nos apasiona».

De hecho, como aseguran tanto Mendeku como Palenzuela, «a estos proyectos hay que ponerles mucho cariño, porque sino es imposible que salgan adelante». Algo que sin duda conseguirán con Boga, ya que «vamos a trabajar muy duro».

En cuanto a la organización del Boga, «nuestra idea es que funcione de manera autónoma en un futuro». No obstante, y como es de esperar tras una apertura, «al principio los tres acudiremos para echar una mano al equipo, para que entiendan cómo queremos que se trabaje».

En esta línea, «lo que buscamos sobre todo es que el equipo del Boga sea un equipo atento, y que tenga una buena atención de cara al público, y para ello tenemos que hacerles sentir bien a ellos».

