«Desgraciadamente no hubo ninguna mujer en posición de poder durante la Transición» Willy Toledo presentó en una abarrotada sala la película 'El Rey' | El actor madrileño interpreta a diversos personajes de la historia reciente de España como Felipe González, Carrero Blanco o Puig Antich

«Esperamos no morir de éxito», comentaba antes de iniciar la proyección Jonathan Sedeño, el director de programación de Ozzinema, en relación a la buena acogida que está teniendo el cineclub durante este mes de enero. Y es que si la semana pasada se colgó el cartel de 'no hay entradas' con la presentación del film de Fermin Muguruza 'Black is Beltza', el pasado martes la historia se volvía a repetir con la proyección -y estreno en Gipuzkoa- de 'El Rey', la opera prima cinematográfica del Alberto San Juan.

Precisamente fue Muguruza -que calificó Errenteria como «capital cultural»- uno de los que volvió a acercarse a los cines Niessen para apadrinar a su amigo Willy Toledo, que en la película interpreta a diversos personajes de la historia reciente de España como Felipe González, Juan Luis Cebrián o Salvador Puig Antich, y que tuvo a bien visitar el municipio para hablar de 'El Rey'. «Me emociona presentarla aquí, por mis venas corre sangre vasca», comenzó diciendo el madrileño en referencia a su abuela, vecina de Markina y de la que guarda un grato recuerdo a pesar de que le «castigaba si no iba a misa -explicó el actor provocando la carcajada de los presentes- y de ahí mi anticlericalismo».

Tras la pequeña introducción, los presentes fueron testigos de una rareza necesaria como es la cinta de Alberto San Juan. Una puesta en escena totalmente teatral, en la que los tres actores -el propio San Juan, Toledo y Luis Bermejo- interpretan a la gran variedad de personajes que protagonizaron, junto al rey Juan Carlos, los hechos de la Transición, contados aquí con oscuras elucubraciones provenientes de un intenso acto de investigación bibliográfica. «Hay varios libros que hemos considerado fundamentales y en los que nos hemos basado como 'Soberanos e Intervenidos ' de Joan Garcés o 'La CIA en España' de Alfredo Grimaldos, además de infinidad de artículos y entrevistas», explicó Toledo en coloquio posterior al film, donde quiso hacer hincapié en la dificultad de este proceso de información previa ya que «todo esto está publicado, el problema es que está todo muy atomizado en muchos años y muchos medios distintos».

Otro de los aspectos que llamó la atención al público es la ausencia de mujeres en la película, algo justificado creativamente, ya que, según Toledo, «desgraciadamente no hubo ninguna mujer en una posición de poder o influencia durante todos estos años; de hecho la famosa constitución española la redactaron siete hombres».

Una férrea ideología

También salió a colación la delicada situación política que atraviesa España con el aumento de apoyos a la extrema derecha, sobre lo que otro espectador se preguntó si con la divulgación de esta película, sus autores debieran de tener «miedo». En este aspecto, Toledo fue muy claro, «deberíamos tener pánico, ya sabemos de lo que son capaces». A pesar de ello, el actor declaró que se guardaría el «miedo en el bolsillo», para no ofrecerles «el regalazo de que ese miedo que ellos quieren meter en las venas, me paralice».

Toledo también hizo énfasis en que los dos personajes que interpretó «con más orgullo» en esta película fueron Chicho Sánchez Ferlosio y Salvador Puig Antich por su «relación con la izquierda» y calificó a Felipe González -otro de los principales personajes que interpreta- como «la 'bicha' de todo este proceso de los últimos 50 años».

La velada, plagada de reflexiones, también tuvo lugar para el humor. Muestra de ello es la sonora carcajada que expresó Toledo cuando fue preguntado si habían nominado a alguno de los tres actores (brillantemente) implicados en la producción, recordando el veto de la industria hacia su persona.