«Hemos desarrollado ya el 55% del Plan de Mandato a mitad de legislatura, y prevemos alcanzar el 85%»

«Hemos desarrollado ya el 55% del Plan de Mandato, y prevemos alcanzar el 85% de cumplimiento al final del mismo». Así lo aseguró alcaldesa ... Aizpea Otaegi en el repaso que el Gobierno municipal ha realizado de su gestión a mitad de legislatura.

En esta evaluación, Otaegi destacó que «Errenteria está avanzando hacia un modelo más digno, cohesionado y habitable, construido de manera compartida entre Ayuntamiento, agentes y ciudadanía». No obstante, tanto ella como los tenientes de alcaldes, Bernard Bernar Lemos y Maite Gartzia mostraron algunas de las líneas en las que se debe trabajar.

Entre ellas, destaca la vivienda, uno de los temas más importantes de la villa. «Además de ser el primer municipio vasco declarado zona tensionada, hemos destinado más de 4 millones de euros a políticas de vivienda, impulsando medidas para movilizar vivienda vacía, suspender nuevas licencias turísticas y promover la regeneración del parque residencial existente», aseguraron.

En esta línea de actuaciones, como afirmaron, «se han ofrecido al Gobierno Vasco dos parcelas municipales en Esnabide y Altzate para la construcción de más de 70 viviendas públicas en alquiler». Una serie de proyectos con los que se buscará mejorar una situación que sin duda representa un reto mayúsculo.

Además, uno de los logros obtenidos durante este tiempo ha sido «aumentar en un 56% el presupuesto del Servicio de Ayuda a Domicilio para equiparar las condiciones económicas de las trabajadoras subcontratadas con las del personal municipal».

En esta línea, se ha conseguido ampliar la estrategia contra la soledad no deseada, que ya beneficia a 1.900 mayores de la villa.

Asimismo, los ediles quisieron destacar la regeneración llevada a cabo en la calle Beraun, la renovación del paseo de Gabierrota y la construcción del nuevo ascensor que une el barrio de Gaztaño con el Centro. Proyectos que han supuesto una inversión de 5.5 millones de euros y una recuperación de 1.800 metros cuadrados de espacio público.

El euskera, un pilar

En cuanto a la educación, «hemos impulsado medidas para fortalecer el uso del euskera, implantando la gratuidad anticipada de los niveles A1 y A2 del euskaltegi y experimentando nuevas metodologías para mejorar la comprensión del euskera». De la misma manera, a través de la Herri Arte Eskola se ha creado un nuevo servicio de actividades extraescolares para el horario de comedor beneficiando ya a 131 alumnos de la villa galletera.

Además de hacer un ejercicio de retrospectiva, el equipo de gobierno analizó los trabajos pendientes. «En la segunda mitad del mandato, el Gobierno municipal abordará proyectos estratégicos iniciando la estrategia de revitalización del barrio de Galtzaraborda, que incluirá la construcción de una nueva haurreskola, la renovación de las calles Parke y Mandoegi y el diseño de la transformación del parque Urdaburu».