Del deporte a la solidaridad: «No se me olvidarán los Juegos Olímpicos de Moscú 1980»

Martin Sansinenea Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Hay historias que pasan desapercibidas aunque se encuentran muy cerca de nosotros. Errenteria cuenta con personas que han estado en la élite en distintos aspectos. Quien no lo crea se lo puede preguntar a Jesús Albisu. Alegre, bromista y solidario Albisu se encuentra en estos momentos colaborando con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa desde Oiartzun, pero en su momento fue un destacado jugador de balonmano que llegó a pisar unos Juegos Olímpicos.

Hoy recuerda esos días con alegría. «Comencé en el balonmano bastante tarde porque me aficioné al rugby, pero como no tenía el cuerpo suficiente para pasar al rugby de 15, busqué otra cosa». Lo dice como si midiese uno sesenta, pero su altura, que intimida, le permitió buscarse un hueco en un deporte como el balonmano. «Comencé a jugar en tercera regional donde nuestro partido más lejano era en Herrera», recuerda entre risas.

Sin embargo, su carrera daría un salto que «yo no me esperaba para nada. El Egia se interesó por mí, algo que me sorprendió porque aquel equipo estaba en la división de oro».

«En el partido contra los húngaros nos repartimos pero bien, y creo que nos ganaron por ese motivo»Me rompí los ligamentos cruzados, pero tras ocho meses volví y conseguí hacerme un hueco para la convocatoria»

De ahí pasó a Bilbao, y de la capital vizcaína al Bidasoa. «Tras un partido con el Bidasoa recuerdo que se me acercó Pitiu Rochel para decirme que me quería fichar para un equipo de primera, el Obras del Puerto de Alicante. Le dije que yo nunca había jugado en primera, pero le dio igual», asegura sonriente.

Dicho y hecho, a sus 25 años, y tras finalizar sus estudios dejó el norte para dirigirse a la costa alicantina, donde las cosas marcharon sobre ruedas. Cuatro ligas, cuatro copas y un campeonato de Europa. Se dice fácil. Pero no lo es.

Y es que el buen desempeño hizo que la posibilidad de acudir a los Juego Olímpicos de Moscú de 1980 fuesen una realidad. Sin embargo, «en el 78 sufrí una rotura de ligamentos cruzados. Nadie pensó que podría volver, pero tras ocho meses parados volví», asegura. Vaya si lo hizo. Volvió con una promesa. «Si vuelvo a la selección en los Juegos me retiro, eso fue lo que dije».

Tras jugar a un buen nivel, Albisu entró en la prelista, en la que «éramos 24 jugadores». De esos, tan solo doce estarían en la capital de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno de ellos fue el errenteriarra Albisu, quien recuerda esa experiencia a la perfección. «Firmamos un muy buen quinto puesto, y esa fue una experiencia que nunca olvidaré», destaca satisfecho.

Una posición que en aquel entonces supuso «un hito». Y es que los equipos de la Europa occidental no estaban tan preparados como los equipos del Este. «Rumanía, la antigua Yugoslavia, Polonia, Hungría.... Aquellos eran equipos realmente físicos que nos dejaban como a niños».

En este aspecto repasa ese partido ante Hungría «en el que nos dimos muchas ostias. Creo que nos ganaron por eso, porque nos dieron pero bien», asegura sonriente. Sin embargo, lo vivido en esos Juego Olímpicos quedará siempre grabado en su mente. «Fue un torneo que disfruté muchísimo», asegura.

Del deporte a la solidaridad

Tras una impresionante carrera, Albisu encontró una buena manera de seguir contribuyendo a la sociedad. Y es que a pesar de estar jubilado, el errenteriarra aprovecha todos los martes para acudir al Banco de Alimentos de Gipuzkoa desde su local en Oiartzun. «Es algo bonito con lo que ayudamos a mucha gente», asegura.

Tras un pequeño tour por sus instalaciones, el aprecio que se le tiene a Albisu es palpable. Las bromas se suceden cuando es él el que habla con los demás voluntarios. «Aquí hay un gran ambiente», subraya, y destaca que «si encima somos capaces de ayudar, para qué vamos a pedir más».

Una solidaridad que por desgracia no ve en parte de la sociedad. «Desde mi punto de vista hay jóvenes que no se animan a venir a este tipo de lugares, y para mí es una pena», lamenta. Y es que como asevera, «se puede ayudar de muchas maneras, y tampoco es necesario venir todos los días de la semana».