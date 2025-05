«Me voy a dejar el alma para que el cinturón se quede en Errenteria»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 23 de mayo 2025, 20:27 | Actualizado 20:41h. Comenta Compartir

Defender un cinturón en casa. Qué más se necesita para motivarse. Sebastián 'Látigo' Pérez defenderá este sábado su cinturón de peso gallo ante Alberto 'Rayito' Márquez. Una pelea que pondrá el broche final a una velada de nueve combates que arrancará a las 20.00 horas y que sin duda harán vibrar al Polideportivo de Galtzaraborda. Por ello, como destaca, «es una gran oportunidad de disfrutar de este deporte».

Un momento al que Látigo llega en plena forma. «He dado el peso bastante pronto, y pienso que pocas veces he estado así físicamente. Creo que al final también influye mucho el tema de que ya he boxeado varias veces entonces yo creo que al final también eso es una experiencia que es de gran ayuda», destaca el errenteriarra.

Por su parte, el apartado mental también es clave, y de nuevo Látigo, está preparado. «Al final el estar bien mentalmente creo que ayuda más que estando bien físicamente. Porque al final estar bien físicamente es fundamental, pero lo que le ayuda tu cabeza a tu cuerpo es mucho más importante».

«Todas las peleas de la velada serán increíbles con muchos luchadores del Team Látigo a los que hay que apoyar»

«No siento presión»

Sobre el peso de luchar en casa, el boxeador errenteriarra destaca que «no siento presión alguna por ese factor». Sin embargo, como subraya. «para mí estar cerca de los míos es un punto a favor, yo estoy acostumbrado a pelear fuera de casa y obviamente sales más a cara de perro como digo yo, porque tienes al público en contra».

Por ello, «cuando estoy en casa noto ese calor que me falta cuando boxeo fuera». Y es que como destaca, «si necesito un plus de fuerza, oír a los tuyos animándote siempre te dará esa energía extra».

Por su parte, la venta de las entradas «va bien de momento». Sin embargo, como destaca «lo que suele pasar es que la gente viene en el último momento, por lo que habrá que valorar eso cuando se acabe la velada». En esta línea, Látigo declara entusiasmado que «hemos hecho una buena campaña para la velada, yo creo que eso va a influir mucho, por lo que esperamos que haya una buena asistencia de público».

«Me encanta boxear»

En cuanto a responsabilidad, Látigo lo tiene claro; «a mí me encanta pelear, a mí me encanta boxear». En esta línea, «estoy preparado para hacer muy bien los diez asaltos y si no llega la mano y que el rival caiga, ganar muy bien a los puntos». En este sentido, 'Látigo' piensa que «el KO es muy vistoso, pero creo que también es un error del que le entra y suerte del que lanza la mano». Por ello, «el boxeo no solo se define en el KO, si hay un buen combate técnico yo creo que la gente también lo agradece».

A pesar de ello, «mi predicción para el combate es que Márquez no lo va a pasar bien, eso lo tengo claro». En esta línea subraya que «me voy a dejar el alma en el cuadrilátero para que el cinturón se quede en Errenteria con su gente».

Una esquina infalible

Para poder ganar, la esquina deberá ser clave. En esta línea, 'Látigo' lo tiene claro. «Con mi esquina voy a cualquier lado», subraya. «Mi esquina en muchas ocasiones son mis ojos, porque muchas veces el boxeador según como vaya el asalto le toca tirar de garra y de corazón, y muchas veces creo la esquina es la que te da la clave para poder salir y ver dónde está fallando», destaca, porque muchas veces no lo ves tú».

Además de su combate, que pondrá el broche a la velada, 'Látigo' destaca que «las demás peleas también serán increíbles con muchos luchadores del Team Látigo». Ejemplo de ello es Aritz 'Xhangi' Blanco, que se enfrentará a Unax Pérez, de Euskobox Vitoria en la categoría 48 kilos junior. Por su parte, Alejandro 'Perla' Perlaza se medirá a Álvaro Lafuente, del gimnasio Sustraia Boxing en 60 kilos junior.

En 60 kilos élite, Oinatz 'Calígula' Arean se medirá a Igor Arruti, de Riverbox&Roll Orio. El cuarto combate correrá a cargo de Imanol 'Intocable' Hernández, que luchará contra Ignacio Mendoza, de Euskobox Vitoria en 67 kilos élite. Por su parte, Jefferson 'King Kong' Saritama, en la categoría 80 kilos élite se medirá a Eneko Gaztañaga del gimnasio Riverbox&Roll de Orio. El sexto combate estará protagonizado por Rakel Martínez, de Araba Fight Club, y Miren Delgado, de Euskobox Vitoria. Se enfrentarán en la categoría 54 kilos élite.

Para cerrar los combates previos será el turno de dos peleas Neo-Pro. Denis 'Nica' Zelaya luchará contra Unai Azipun de Sustraia Boxing Pamplona en la categoría 63,5 kilos élite. Por último, Fermin Barrenetxea 'Barrene' peleará contra Saad, del gimnasio Paco Bueno en la categoría 92 kilos élite.

Por último, tanto el boxeador quiso agradecer de «corazón» el «esfuerzo que tanto Leire Mazizior como el Ayuntamiento han hecho para traer el evento a casa».

