Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 14 de junio 2025, 20:52

La mitad de legislatura deja a Errenteria con «varios retos a los que hay que hacer frente». Eso es lo que asegura Elixabete Murua Errenteria 1990), actual portavoz del grupo municipal de EAJ-PNV en el ayuntamiento de Errenteria. Los jeltzales ven la vivienda como «uno de los temas que debe mejorar».

– Ustedes han afirmado en más de una ocasión que la vivienda es uno delos temas que deben mejorar en Errenteia. ¿Cree que la declaración de zona tensionada es una buena solución en ese camino?

– Declarar Errenteria zona tensionada no va a solucionar el problema de la vivienda per se. La declaración de zona tensionada tiene que ir acompañada de medidas efectivas y reales, como puede ser y como es un nuevo plan general que lleva un retraso mínimo de dos o tres años en el que recoja por ejemplo las nuevas viviendas que va a tener el municipio porque al final es verdad que hay una falta de vivienda.

– ¿Cree que se están poniendo los medios para poder solucionar la situación?

– Los recursos que hoy en día están en marcha por parte del Ayuntamiento como pueden ser las viviendas para jóvenes creemos que tampoco cumplen con el objetivo de ayudar a la emancipación. En este ámbito creemos que habría que hacer una evaluación de los medios existentes y adaptarlos a las necesidades reales de los jóvenes y de las jóvenes errenteriarras. De la misma manera impulsamos en los últimos presupuestos una partida para hacer un estudio sobre las viviendas vacías que hay en el municipio, porque es verdad que se habla mucho sobre el tema pero necesitamos saber cuál es la realidad exacta. Por ello necesitamos un plan general.

– ¿Qué podría ayudar ese plan?

– La gran ventaja del plan general es que en lugar de ir a pequeñas cosas, tiene la visión de conjunto y analiza las posibles alternativas, valora pros y contras y al final te quedas con las más eficaces. Mientras no hagas ese trabajo lo que vas a hacer es actuar con intuiciones y en un problema de este tipo de largo plazo no puedes actuar con intuiciones, tienes que actuar con certezas.

– ¿Cree que los jóvenes tienen que ser más protagonistas?

– Hay que escuchar a los y las jóvenes para hacerles partícipes porque al fin y al cabo van a ser el futuro del municipio, son el presente del municipio y hay que intentar atraerlos de alguna manera porque sus preocupaciones también deben ser nuestras ocupaciones.

– ¿Cómo vivió el choque institucional a causa de la presentación del proyecto Bide Berria.

–No diría que ha habido un choque con el Gobierno Vasco, sino que es un proyecto del municipio y a partir de ahora habrá que hablarlo, negociarlo y acordarlo con el resto de instituciones. En este aspecto, la solución a muchos de los problemas del municipio va a venir gracias a la colaboración interinstitucional que creemos que es necesaria siempre, teniendo en cuenta a los ciudadanos de Eerrenteria

– ¿Cree, por tanto, que Bide Berria es un buen proyecto para Errenteria verdad?

– Sí. El topo es una infraestructura clave para el municipio de cara a la movilidad sostenible. Es un un proyecto que creemos que mejora la situación del Topo. Creemos que es necesario para el municipio y desde ese punto de vista hemos apoyado el proyecto.

– Por otro lado, el concejal del Partido Popular aseguró que Errenteria es una localidad polarizada, creen ustedes que esto es así

– Desde nuestro punto de vista, la situación del municipio no es polarizada si la comparamos efectivamente con unos años atrás, unas legislaturas atrás Errenteria no vivía en la situación en la que se encuentra hoy en día, que se pueden seguir dando pasos y mejorando la convivencia, eso por supuesto, siempre, y ese será el camino, pero no comparto la opinión del concejal del Partido Popular, desde luego.

–¿Qué le gustaría que ocurriera en los próximos dos años de legislatura?.

– Diría que es fundamental que se apruebe el plan general. Por otro lado, creo que también sería importante que no nos olvidemos de temas clave como la movilidad, el tráfico, el aparcamiento, la accesibilidad en diversos barrios del municipio y la vivienda ya que son las bases para que el municipio avance.

– Las últimas elecciones municipales les dieron tres representantes. ¿Qué balance realiza?

– Sí, logramos mantener los tres concejales, que a la hora de poder desarrollar nuestro trabajo, nuestro proyecto y nuestras aportaciones es importante mantener un grupo lo más amplio posible.

– En este aspecto la abstenciónfue muy elevada, ¿cree que esto les afectó?

–Es verdad que hubo una gran abstención en las anteriores elecciones y nuestro objetivo desde luego es hacer ver a la ciudadanía que la política es importante para poder resolver los problemas de la ciudadanía. Creemos que es importante volver a atraer a la gente a que dé su voto y a que de esta manera decida qué es lo que quiere.