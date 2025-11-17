Dayan y L. Ángel se llevan el XV Torneo de Pelota a Mano Montxo Jiménez
La victoria se produjo con un tanteador de 22-10 ante Txiki y Raúl aunque no refleja el gran nivel de una final en la que hubo grandes tantos
Errenteria
Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:47
El pasado viernes se celebró en el Frontón Agustina Otaola la Final del XV Torneo de Pelota a Mano Montxo Jiménez, correspondiente a la XXIII ... Semana de Cultura Gitana en Errenteria, organizada por la Asociación Camelamos Adiquerar. Una jornada en la que de nuevo hubo un gran nivel de pelota y sobre todo un fantástico ambiente.
En la final Dayan y L. Ángel lograron la victoria ante Txiki y Raúl por un tanteador de 22 - 10. El resultado no refleja lo que fue el partido, de un nivel muy alto y con tantos acabados de todas las facturas.
Asimismo, el camino a la final también fue muy disputado. Y es que Dayan y L. Ángel tuvieron que vencer en otro gran partido a la pareja formada por Joni y Antonio. Dicho encuentro finalizó con un 22-7. Por su parte, Txiki y Raúl vencieron con un resultado de 22-16 a la pareja formada por Adrián - Alfredo.
Referente a la competición Federada de Eple, los pelotaris de paleta de goma no lograron la victoria en ambos partidos de cuartos de Final. E. Arruabarrena y Bereziartua cedieron por 25-13 contra Gazteleku 1, mientras que M. Aranburu y Arzallus cedieron igualmente por 25-13 contra Aia 1. Todavía tienen opciones de subir a segunda categoría en una promoción de ascenso.
En el Torneo de Élite de Trinkete, en la segunda jornada celebrada en Abadiño, Taberna y Otaduy y Larrañaga y Chiapuso vencieron sus respectivos encuentros. En ambos partidos lograron victorias por dos sets a cero.
En pala corta senior, los de Eple obtuvieron dos victorias muy importantes fuera de casa. Eyheramendi y Yorel vencieron por 38-40 contra Errepala 2 mientras que Estefano y Ruben hicieron lo propio ganando 38-40 contra Ilunpe.
